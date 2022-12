Pamela Prati tutto annullato? I La voce che stupisce

Pamela Prati sta vivendo una situazione particolare, stanno annullando le sue ospitate.

La showgirl Pamela Prati ha partecipato al Grande Fratello Vip 7, ma il suo ritorno in televisione potrebbe non essere servito a dimenticare la storia di Mark Caltagirone. La Prati non sarebbe più un ospite gradita in televisione.

Si è diffusa la voce che la Prati abbia partecipato al reality per ripulire la sua immagine dopo la storia di Caltagirone che l’ha resa molto impopolare. In parte in realtà ha funzionato perché comunque il pubblico l’ha apprezzata, ma la storia di Caltagirone ancora non va giù.

Pamela Prati non è gradita in tv

La showgirl ha partecipato recentemente al Grande Fratello Vip per la seconda volta. La prima volta non era andata bene perché soffriva di attacchi di panico e andò via. Questa volta ha combattuto i suoi demoni e infatti è rimasta nel reality fino a che non l’hanno eliminata con il televoto.

Il suo ritorno in televisione dopo il caso Mark Caltagirone è stato accolto anche bene dal pubblico. Inoltre la showgirl ha trovato anche l’amore con Marco Bellavia e quindi è ritornata popolare.

Tuttavia, la sua riabilitazione in televisione dopo lo scandalo dell’uomo inventato da lei, potrebbe non essere andata a buon fine. Infatti nessuno in televisione la vuole come ospite. Ne aveva alcune in programma ma sono state cancellate a causa di una condizione messa dalla stessa.

Si tratta del caso Mark Caltagirone, infatti la Prati ha chiesto che non le vengano fatte domande in merito e che con lei sarebbe dovuto essere presente anche l’avvocato. Queste condizioni chiaramente hanno fatto fare un passo indietro a più programmi che hanno rinunciato ad avere la showgirl come ospite.

Al momento quindi la vedremo solo al GF Vip in studio come ospite. Molti la vorrebbero rivedere a Verissimo, ma dopo l’ultima intervista fatta con la Toffanin sarebbe inevitabile che le venisse chiesto qualcosa sul caso Caltagirone.

Proprio quest’ultima avrebbe intervistato recentemente Orietta Berti che ha dichiarato di non aver mai creduto alla storia di Caltagirone e anche la Toffanin ha confermato la stessa cosa. Per il momento quindi non vedremo la showgirl ospite in nessun programma.