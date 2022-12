Durante il programma di Barbara D’Urso è scoppiato il caos in diretta. Si è percepita molta tensione.

A Pomeriggio Cinque è scoppiato il caos, la situazione è stata imbarazzante al punto che la D’Urso si è sentita in difficoltà. La conduttrice si è dovuta anche scusare con i spettatori a casa per quello che è successo.

Purtroppo non è riuscita a dare spazio ad un ospite importante che è stata vittima di una truffa amorosa. Inoltre c’è stato anche un problema tecnico in studio che ha contribuito a mettere in imbarazzo la D’Urso.

Imbarazzo in studio a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, si è dovuta scusare con il pubblico a casa per via di un problema tecnico e anche per qualcosa che è successo. Ecco le sue parole:”Vorrei avvertire chi si mette davanti alla tv adesso che se vede il mio primo piano sfuocato è un problema della telecamera che stiamo cercando di risolvere al più presto..”.

La conduttrice è riuscita poi a dare vita al programma con gli ospiti che erano presenti per approfondire il caso Viola Valentino. Il marito di quest’ultima è finito al centro dell’attenzione perché è venuta fuori la sua presunta relazione clandestina con un’altra donna. Inoltre Patrizia Groppelli ha segnalato qualche giorno fa di percepire il reddito di cittadinanza nonostante però non abbia i requisiti.

Perciò in diretta ha confermato di prendere il reddito aggiungendo anche che ne avrebbe totalmente diritto. Ecco cosa ha detto:”Si prendo il reddito di cittadinanza da 18 mesi..ho delle problematiche..non è carino…l’umiliazione… non faccio comunque il produttore..”.

Si sono accesi a questo punto gli animi, la D’Urso ha provato anche ad intervenire ma l’ospite non glielo ha concesso. La conduttrice è rimasta poi senza parole dopo la confessione della Groppelli, che ha messo il marito con le spalle al muro affermando che lui è un produttore e che lavora con lei.

Per questo non potrebbe percepire il reddito. A quanto pare è venuto fuori che la Valentino era all’oscuro del fatto che il marito prendesse il reddito di cittadinanza. Lui ha ammesso di fare il produttore gratuitamente. A questo punto è scoppiato il caos in studio e la D’Urso è intervenuta cercando di riportare la calma e poi ha dovuto interrompere il programma. Per ulteriori info visitare www.lanostratv.it.