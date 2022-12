Dicembre non inizia con il piede giusto I Problemi per questi segni fino a fine mese

Siamo entrati nel mese di dicembre e allora vediamo quali sono i segni zodiacali che staranno più sulla difensiva.

Essere sulla difensiva è un atteggiamento che può appartenere ad una persona per nessun motivo, semplicemente appartiene a determinate persone più che ad altre. Fa parte dell’essere di una persona.

Le persone che tendono a stare più sulla difensiva però sono anche quelle che hanno più da raccontare, perciò vanno capite così come sono. Quando riusciamo a farlo possiamo trarre il meglio da loro.

Quali sono i segni zodiacali che stanno più sulla difensiva

Alcune persone stanno sulla difensiva mentre altre no. Scopriamo quale quale segno zodiacale è più sulla difensiva rispetto ad altri. Per esempio un segno che di solito è determinato in ogni cosa che fa, ma è anche bravo a stare sulla difensiva e cioè che non esprime mai a pieno i suoi sentimenti ed è sulle sue e che vuole capire a tutti costi cosa gli passa per la testa e cosa passa anche per la testa degli altri è il l’Ariete.

Poi c’è il Capricorno che è un segno molto aggressivo, a fine novembre è come se fosse preso da un senso di avversione al mondo esterno. Questo lo porterà a riflettere molto su cosa fare riguardo ai propri rapporti personali. Nel prossimo periodo invece sarà più sulla difensiva.

L’Acquario invece ha sempre la testa tra le nuvole e per questo sta sulla difensiva e non riesce a farne a meno. Studia ogni mossa e la fa sua prima di farla esplodere. Il Pesci p un segno che sa sempre cosa dire e fare, ma lascia campo agli altri. Vuole che siano loro ad esprimersi in modo singolare per poi emergere nel su estro fuori dal comune.

Ed ecco quindi quali sono i segni zodiacali che questo dicembre staranno più sulla difensiva rispetto agli altri. Essere sulla difensiva comunque non vuol dire essere estraniati dei momenti, ma semplicemente lasciarsi andare meno perché ci sono troppi pensieri di cui tenere conto. Ognuno agisce come meglio sente e non c’è un giusto o sbagliato, ma semplicemente caratteri diversi.