Stefano Bettarini contro il gf? I Parla lui

Stefano Bettarini ha rilasciato delle dichiarazioni forti riguardo al Gf vip. L’ex concorrente è apparso molto arrabbiato.

L’ex calciatore Stefano Bettarini si è sfogato recentemente riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Bettarini ha lamentato sopratutto un comportamento avuto da Signorini e dalla redazione in questa edizione del reality.

Quando Bettarini partecipò qualche anno fa al programma, fu eliminato a causa di una serie di dichiarazioni forti rilasciate. Nel corso degli anni non è stato l’unico ad essere eliminato per questi motivi. Ma c’è stato un trattamento differente quest’anno, che a lui proprio non è andato giù.

Stefano Bettarini contro il GF vip

Stefano Bettarini ha partecipato anni da al Grande Fratello Vip, esperienza durata poco perché è stato squalificato per via di alcune dichiarazione scomode che ha fatto. Oltre ad essere eliminato è stato anche bandito dallo studio dove di solito vanno come ospiti gli ex concorrenti.

Questa punizione era stata attuata anche in altri contesti su altri personaggi, come per esempio Filippo Nardi, anche lui squalificato. Tuttavia nell’edizione di quest’anno del reality, le regole sembrano essere cambiate.

Infatti l’ex concorrente di questa edizione, Ginevra Lamborghini è apparsa in studio come ospite dopo essere stata squalificata a causa del caso Marco Bellavia. L’ereditiera aveva dichiarato che uno come lui meritava di essere bullizzato. Una frase gravissima che ha suscitato molto malcontento tra gli spettatori. Bellavia oltretutto si trovava in una situazione delicata in cubi combatteva contro una grave depressione.

Pertanto la Lamborghini e altri concorrenti che hanno usato queste parole terribili nei confronti dei coinquilini sono stati eliminati tramite un televoto lampo. Perciò a decidere è stato il pubblico, mentre in passato la squalifica arrivava direttamente dalla redazione.

Ginevra dopo l’eliminazione ha avuto la possibilità di entrare in studio per le puntate seguenti, come ospite. Inoltre l’ex concorrente ha avuto la possibilità di replicare in diretta e di rivedere Antonino Spinalbese entrando nel giardino della casa.

Perciò il programma ha scelto di darle visibilità nonostante la squalifica avvenuta per un giusto motivo. Cosa che in passato non era mai successa. Per questo Bettarini si è sfogato dicendo queste parole:”Questo un ulteriore affondo. La produzione e il GF Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno di voi. Due pesi e due misure”.