Ballando con le stelle: sempre peggio I Cosa succederà adesso?

La situazione a Ballando con le Stelle sta peggiorando, le tensioni sono arrivate a livelli gravi.

Tra i giurati di Ballando con le Stelle le tensioni sono sempre più alte, Selvaggia Lucarelli si è messa contro tutti. Adesso anche Canino si è rivoltato contro di lei. Ormai la situazione è davvero insostenibile.

Il clima è davvero rovente a Ballando con le Stelle, tutti quanti sono contro la Lucarelli. Carolyn Smith continua a lanciare sfrecciatine, Ivan Zazzaroni continuare a fare sfuriate, Guillermo Mariotto si è scagliato contro la giornalista più volte e ora anche Fabio Canino ha lanciato una bella stoccata.

Fabio Canino si unisce ai giurati di Ballando con le Stelle contro la Lucarelli

Lo speaker radiofonico, conduttore tv e opinionista Fabio Canino ha puntato il dito contro la collega di giuria Selvaggia Lucarelli. Il conduttore ha commentato il fatto che alcuni fan della Lucarelli lo hanno definito bullo attaccandolo.

Ecco le sue parole:”Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere. Nessuno paga nessuno ma se tu volontariamente fai partire una shitstorm sai che tra i tuoi followers che dicono la loro ci sono i soliti analfabeti funzionali che usano parole tipo “bullismo”, “inclusività” senza avere la minima idea di cosa siano e la gravità dei fenomeni”.

Anche Rossella Erra e l’ex ballerina di Ballando con le Stelle Sara Di Vaira, si sono schierate contro la giornalista. Quest’ultima sarebbe stata accusata dalla Lucarelli di non averle fatto le condoglianze per la morte della madre, scomparsa recentemente. Al momento la Di Vaira non ha risposto a queste accuse.

Quello che è certo è che la posizione della Lucarelli nel programma di Milly Carlucci sta diventando sempre più scomoda. Dopo sette anni nello show, la Lucarelli potrebbe anche andare via il prossimo anno.

Non ha aiutato neanche il fatto che il fidanzato di quest’ultima sia entrato a far parte del cast di questa edizione. Staremo quindi a vedere quale sarà il futuro della giornalista nel programma di Rai uno. Sicuramente al momento continuerà a far parte del cast nonostante i dissapori con gli altri giurati.