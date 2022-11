Daniele Dal Moro finalmente confessa I Wilma Goich “speciale qui e fuori…”

Daniele Dal Moro ha svelato la natura del suo rapporto speciale con Wilma Goich. Al di fuori il rapporto continuerà.

Il concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della scorsa puntata del reality è stato tirato in ballo per via del suo legame speciale con Wilma Goich. I due hanno una notevole differenza di età, eppure hanno instaurato un legame davvero importante.

I due sono molto in sintonia, alcuni credono che addirittura potrebbe sfociare in un rapporto d’amore. Tra loro c’è anche stato un bacio sulla labbra su esortazione di Antonino Spinalbese. Questo chiaramente ha fatto suscitare molta curiosità da parte del pubblico.

Daniele Dal Moro si è aperto sul rapporto con Wilma Goich

Il concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha parlato del suo rapporto particolare con Wilma Goich. Tra i due è nato un feeling molto particolare nonostante la differenza di età.

Dal Moro ha rivelato che entrambi sanno benissimo che cosa stanno facendo, sono grandi e vaccinati e conoscono bene i sentimenti e l’amore. Il giovane ha affermato che tra loro c’è una bella sintonia che poche volte hanno provato. Perciò l’età non è un ostacolo per vivere la loro amicizia.

Il ragazzo ha affermato che per lui è un’amica e che il loro rapporto continuerà anche fuori. In lei ha trovato una donna più giovane della sua età, a livello mentale. È molto aperta dice, non come potrebbe essere sua nonna per esempio.

Dal Moro si è anche confidato con la coinquilina Micol al riguardo. Ecco le sue parole:”Sono molto legato a lei e mi dispiace per quello che è successo con la storia di Patrizia. Quando è da sola, senza la Rossetti, Wilma è diversa..”.

Molti sul web però non apprezzano questa amicizia, secondo loro Wilma starebbe tentando di isolare Daniele. Ecco alcuni commenti:”La signora Wilma ha rotto. Non se ne può più..”, e ancora “Dunque, di nuovo Nikita è costretta a limitarsi con Daniele. Prima per Eleonoire, poi Luca e per Wilma. Che tristezza. Se sono amici, anzi “fratelli” come dice lei, che male c’è?”.

Infine Dal Moro chiarisce che tra loro ci potrà essere solo un’amicizia. Lui sostiene di non credere che lei si stia illudendo che tra loro ci possa essere altro. Non è una sprovveduta e quindi conosce i fatti secondo il giovane.