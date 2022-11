Da molti è già stato definito il miracolo di Natale: Melissa fu rapita 51 anni fa dalla sua baby sitter ed oggi ha finalmente riabbracciato la sua famiglia.

Melissa Hinghsmith , 51 anni fa, era stata rapita dalla sua baby sitter in America: il caso diventò decisamente mediatico nel giro di pochi giorni. A nulla però servì la speranza dei genitori che la cercarono in tutti i luoghi al fine di abbracciarla. Tutto ciò fino a quest’oggi.

Negli anni in cui la scomparsa avvenne non esistevano ancora i test del DNA e dunque non era possibile ricondurre un figlio dai propri genitori. Oggi, grazie all’innovazione tecnologica, Melissa ha potuto fare il test e riabbracciare la sua famiglia. Da molti è già considerato come un miracolo di Natale.

Melissa, la bambina rapita ritorna dopo 51 anni: la ricostruzione dei fatti

Pochi mesi fa, infatti, è arrivata alla famiglia una segnalazione tramite il National Centre for Missing and Expoited Children. Alcune persone dicevano di aver visto Melissa in Carolina del Nord. I riflettori si sono riaccesi sul caso e la fiamma che teneva ancora in vita la speranza della famiglia è divampata. Dopo aver effettuato il test del DNA, Melissa ha potuto riabbracciare i suoi cari.

Le era infatti pervenuta una chiamata da parte di uno sconosciuto affermando che Melissa potesse essere sua figlia. Erano troppe le coincidenze e le similitudini tra la storia di quell’uomo e la cinquantunenne. Il test poi ha confermato le aspettative. «L’abbiamo ritrovata grazie all’analisi del Dna. Vorremmo ringraziare sinceramente e fare un grande applauso alla nostra genealogista e sostenitrice, Lisa Jo Schiele, per la sua guida nell’aiutarci a comprendere i risultati della ricerca e per averci guidato lungo il percorso che ci ha portato alla scoperta della nostra Melissa, che ha vissuto a Fort Worth per la maggior parte della sua vita» ha scritto la famiglia su Facebook.

In un momento dove preoccupazione economica e timore per la guerra si intrecciano quotidianamente, una storia a lieto fine è proprio ciò che ci vuole per tornare a sorridere.