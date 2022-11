Il nervosismo è nell’aria? È tutto scritto nell’oroscopo

Il nervosismo per questa fine del mese potrebbe colpire ben 3 segni zodiacali, che saranno decisamente sottotono. Ecco di chi si tratta.

Le stelle in questo fine novembre portano nervosismo e agitazione, in particolare per alcuni segni dello zodiaco, che soffriranno più degli altri per il transito e l’opposizione di alcuni pianeti, e per questo motivo si sentiranno decisamente sottotono.

Se sei curioso di sapere cosa ti riservano le stelle e se sei proprio tra questi segni che a fine novembre saranno più nervosi, non ti resta che leggere l’articolo, dove parleremo dei 3 segni zodiacali più nervosi in questa fine del mese.

I 3 segni zodiacali tra cui in questi giorni regna il nervosismo

Il nervosismo è uno stato d’animo interno che ci fa apparire avversi a chi ci sta vicino, agitati e scostanti, a volte anche isterici e persino aggressivi.

Questa fine del mese porta con sé una vera e propria ondata di nervosismo, che andrà poi scemando con l’inizio del mese di dicembre, ma che momentaneamente porterà non poco scompiglio in questi 3 segni che ne saranno colpiti maggiormente e risentiranno più degli altri del cambiamento tra le stelle.

Il primo segno zodiacale che soffrirà di questo nervosismo è il Toro, un segno che ama la stabilità e i cambiamenti gli creano non poca agitazione. In questi giorni, risentirà del fatto che i suoi programmi non andranno esattamente come pensava, e questo lo porterà a una vera e propria crisi.

Il secondo segno che in questi giorni sarà molto nervoso è il Cancro, che già di per sé è un segno molto ansioso, che spesso non riesce a dominare le sue emozioni. In questi giorni, questo segno d’acqua risentirà parecchio a livello emozionale del transito di alcuni pianeti, che lo renderanno irascibile e non in grado di dominare il proprio nervosismo.

Il terzo segno zodiacale che sarà colpito da questo nervosismo è il segno del Leone, un segno forte, che ama stare sempre al centro dell’attenzione e dominare. Purtroppo, in questi giorni non tutto andrà secondo i suoi piani, e questo lo porterà ad un’insicurezza che lo renderà nervoso ed aggressivo.