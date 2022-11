Al GF Vip succede l’incredibile, un vippone apre la porta rossa e se ne va. I concorrenti rimangono senza parole.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti sotto shock dopo l’uscita improvvisa da parte di un vippone. Ha gelato il pubblico, il concorrente ha aperto la porta rossa che da regolamento non dovrebbe essere oltrepassata da nessun partecipante.

Adesso dovrà subire le conseguenze delle sue azioni. Questo gesto arriva con uno sciopero finto attuato contro la produzione del Grande Fratello Vip. Ad aderire sono stati vari concorrenti.

Un concorrente esce dalla porta rossa del GF Vip

Attilio Romita ha fatto un gesto davvero importante, ha aperto la porta rossa del reality ed è uscito dalla casa di Cinecittà. Non verrà eliminato perché non si è spinto sino ad oltrepassare la seconda porta, ossia quella dell’uscita definitiva.

Perciò rimane ancora a tutti gli effetti un concorrente del programma. La produzione non dovrà prendere alcun provvedimento nei sui confronti. Molti fan si sono preoccupati che il giornalista potesse essere eliminato, ma non c’è alcun rischio.

Romita sta dando tanto come concorrente al Grande Fratello Vip, si è anche aperto riguardo al suo rapporto tormentato con la figlia. Per questo dispiacerebbe a molti se dovesse uscire dalla casa.

Il fatto della porta rossa in realtà è stato solo uno sbaglio, il giornalista si trovava con gli altri concorrenti davanti alla porta mentre urlavano “scioperiamo” e per sbaglio si è appoggiato aprendo la porta. Tutti si sono spaventati e temevano che potesse incorrere in un’eliminazione.

In realtà però avendo aperto la porta per sbaglio e non essendo uscito poi dalla seconda porta, non c’è pericolo per la sua partecipazione all’interno del programma. Quindi rimane un concorrente a tutti gli effetti.

All’interno del reality le dinamiche si fanno sempre più intricate, con Oriana che piange per Antonino Spinalbese e il bullismo su Micol Incorvaia che continua in modo davvero orribile. È scattato poi anche il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che pare abbiamo sviluppato una cotta reciproca. Sono tante novità che riguardano il programma e che tengono i telespettatori incollati al televisore.