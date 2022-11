Gemma Galgani crolla I Sta succedendo l’impensabile

La dama del parterre di Uomini e Donne, Gemma Galgani crolla, non ce l’ha fa più. Si scaglia contro Tina.

Gemma Galgani non ce la fa più e crolla in televisione, poi se la prende con Tina. Continua la guerra tra la Cipollari e la Galgani. Ormai le due sono anni che si scontrano a Uomini e Donne, al punto che molti credono che i loro scontri siamo programmati a tavolino.

In realtà pare proprio che tra le due non ci sia un bel rapporto, la Cipollari non perde infatti occasione per criticare e attaccare la Galgani. Stavolta però Gemma ha voluto mettere a posto la Cipollari.

Gemma Galgani furiosa con Tina

La Galgani ha risposto in modo secco all’ennesima frecciatina dell’opinionista Tina Cipollari. Gemma si è sfogata perché è stanca dei continui attacchi alla sua persona. Ancora una volta Tina l’ha criticata per l’ennesima relazione finita male, questa volta con il cavaliere Giovanni.

Anche sui social si sono scatenati gli hater che sostengono che Gemma non abbia più 20 anni e quindi è difficile per lei trovare un compagno, sopratutto perché è molto esigente. Durante la puntata di ieri però Tina però ha fatto una battuta poco carina, che la Galgani non ha apprezzato e la sua risposta è stata lapidaria: “Le tue battute fanno sorridere ogni tanto, non sempre. A un certo punto non è bello quello che tu dici nei miei confronti. Ridendo e scherzando vengo sempre derisa e penalizzata”.

La Cipollari le aveva chiesto da quanto tempo non apriva la sua porta e lei non l’ha presa bene. Ha anche aggiunto che Gemma cerca gli uomini più giovani essendo però in là con l’età. A questo punto la Galgani non c’è stata più e ha replicato:”Lei continua sempre a rimarcare la mia età e questo non è bello. Interviene sempre su questo argomento. Mi penalizza anche nei confronti degli uomini”.

Tina prende poi parola e dice che l’età di Gemma è evidente. A quel punto la dama ribatte sostenendo che anche se s’interessa a uomini più giovane non c’è nessun problema, ormai i tempi sono cambiati e nel 2022 tutto è concesso.