Nel daytime di Amici 22 stanno scoppiando molte liti a causa delle pulizie. I professori hanno preso provvedimenti.

Gli allievi di Amici 22 stanno rischiando molto a causa delle pulizie, i professori e la redazione non sono affatto contenti del comportamento sconsiderato dei ragazzi e hanno deciso di prendere provvedimenti drastici.

C’è molta tensione tra gli allievi nella casa dopo i provvedimenti presi dalla redazione. I ragazzi litigano tra loro per il disordine in casa. Sono tutti a rischio e la situazione è davvero drammatica.

Ad Amici 22 è scoppiato il caos per il disordine in casa

C’è molta tensione nella scuola di Amici 22 tra i ragazzi che discutono tra loro a causa del disordine in casa, che ha scatenato l’ira dei professori e della redazione. Sono stati infatti presi dei provvedimenti da parte della De Filippi e la redazione per punire il disordine.

All’interno della casa regna il caos, gli allievi non sembra intenzionati a mettere in ordine i propri effetti personali nonostante i vari richiami già ricevuti. In pochi fanno il loro dovere e cercano di tenere ordine in casa, altri invece non fanno nulla e questo ha portato la redazione a prendere dei provvedimenti.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica 27 novembre, Maria ha illustrato i provvedimenti che hanno portato alla sfida immediata di NDG, Mattia e Gianmarco. I primi due hanno avuto la meglio e ad uscire dal programma è stato Gianmarco. Al momento in realtà la sua partecipazione è in sospeso, sarà la Celentano a dover decidere cosa fare.

Questa situazione ha provato molto i ragazzi che sono rimasti sorpresi dell’accaduto. Ramon è scoppiato a piangere e Rudi lo ha rassicurato dicendogli che dovrebbe prendersela con i compagni che non hanno ammesso le loro colpe. Di fatto gli unici che si sono alzati per prendersi le proprie responsabilità in merito al fatto, sono stati Tommy, Piccolo G e Aaron.

Dopo la puntata difficile, gli allievi sono tornati in casetta e la tensione si è alzata. Cricca, che è uno degli allievi che si da molto da fare in casa era visibilmente infastidito dal comportamento dei compagni. Anche altri allievi hanno manifestato la loro rabbia, come Niveo e Megan.

Sono rimasti tutti molto dispiaciuti per l’uscita di Gianmarco perché non se lo meritava. L’aria che si respira in casa è veramente tesa e gli scontri tra gli allievi risultano sempre più accesi. Rudi Zerbi ha proposto che gli ultimi in classifica di canto e di ballo verranno ufficialmente eliminati dal programma senza la possibilità del banco del pubblico.