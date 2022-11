Muore nonna Giovanna l’hanno trovata riversa nel camino acceso.

Potrebbe essere caduta mentre attizzava il fuoco o magari potrebbe aver avuto un malore, Giovanna Malfatti la donna di 91 anni è morta mercoledì sera carbonizzata nel camino di casa.

È stata sua figlia a trovarla rientrando in casa, era avvolta dalle fiamme e nonostante i soccorsi del 118 si siano precipitati in casa dell’anziana non c’era più nulla da fare.

Nonna Giovanna muore carbonizzata nel camino

Sul posto poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di quello che sembra un drammatico incidente domestico, la signora era conosciuta anche sui social media perché con suo nipote era protagonista di diversi video pubblicati su TikTok e Instagram e Facebook nei quali i due si divertivano ad improvvisare delle scene comiche.

Nonna Giovanna era dunque in grado di strappare un sorriso anche a chi non la conosceva, tutti in questi giorni la stanno ricordando con un enorme affetto e c’è ancora chi è rimasto incredulo per ciò che è accaduto, una morte terribile che forse si poteva evitare.

I video in cui la donna è protagonista insieme a suo nipote resteranno sempre nel mondo del web, i parenti e i pochi amici che le erano rimasti la ricordano come una donna solare che aveva sempre cercato di restare al passo con i tempi e che aveva sempre una parola buona per chiunque, una donna semplice che aveva aiutato molte persone nel corso della sua vita attualmente era ancora autonoma e amava la vita. La signora infatti aveva la fortuna di essere rimasta in salute nonostante nessuno infatti dei suoi cari era preparato alla sua perdita nonostante fossero consapevoli della sua età infatti non avrebbero mai pensato che la donna finisse in quel modo e che l’avrebbero persa così da un giorno all’altro.