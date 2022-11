Emma Marrone vittima di offese sul web, ecco come ha reagito la cantante.

Tutto sarebbe nato qualche giorno fa quando Emma Marrone la nota cantante ha espresso la sua voglia di diventare madre non escludendo nemmeno la possibilità di diventare una madre single, ricorrendo dunque alla fecondazione assistita.

Dopo queste dichiarazioni però come era facile intuire si sono scatenati vari commenti a riguardo e non tutti i positivi nei confronti della donna e della sua dichiarazione.

Emma Marrone la confessione, le offese e la reazione

Qualche giorno fa Emma Marrone ha dichiarato che avrebbe il forte desiderio di diventare madre, aggiungendo anche che sta considerando tutte le ipotesi e che non esclude di ricorrere alla fecondazione assistita. Le sue parole però non hanno lasciato indifferenti i fan e le persone che la seguono, ed è nato infatti un dibattito proprio sul tema della fecondazione assistita, un tema critico e delicato.

La donna nelle giornate precedenti aveva infatti dimostrato il suo dissenso nei confronti dell’Italia in quanto secondo lei sarebbe indietro su questo ed altri temi per lei fondamentali rispetto ad altre nazioni anche Eropee. “Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto”. Queste le sue parole di protesta.

La sua dichiarazione ha fatto scalpore e non sono mancate le critiche e le frecciatine nei suoi confronti, alcune anche parecchio spiacevoli, pesanti e poco rispettose. Gli haters purtroppo si sa non mancano mai al giorno d’oggi, ma a chi la definisce vomitevole, vergognosa, frustrata, e fuori di testa, la donna ha risposto a tono senza abbassarsi al livello di chi la insulta dichiarando semplicemente che è sconfortata dal fatto che ci sia ancora molta ignoranza e poca umanità.