Alfonso Signorini: il vip dice no a lui ma si a Barbara D’urso

Ecco chi sarebbe il personaggio famoso che avrebbe detto di no al Gf VIP di Alfonso Signorini, dietro le motivazioni ci sarebbe Barbara D’Urso.

Sembrerebbe che un personaggio famoso abbia rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini di diventare un concorrente del Gf VIP 7, la notizia dopo essere stata trapelata da alcune indiscrezioni è stata successivamente confermata dal diretto interessato, il quale avrebbe tirato in ballo anche Barbara d’Urso.

Il no dunque ci sarebbe stato per motivi lavorativi una doccia fredda per Signorini che non si aspettava minimamente questa risposta da parte dell’uomo. Il personaggio misterioso avrebbe inoltre rilasciato un’intervista a RTL 102.5 nella quale avrebbe spiegato la sua scelta nei minimi dettagli.

Alfonso signorini riceve un no da un personaggio misterioso, svelata l’identità dell’uomo

Da quando è iniziato il Gf VIP si sono iniziate a fare varie ipotesi sugli ipotetici concorrenti che si sarebbero potuti insediare nella casa a gioco già iniziato, sono stati molti i nomi che sono venuti in mente ai più appassionati. Che nuovi concorrenti ci saranno è praticamente ufficiale, alcuni sono entrati anche nelle settimane precedenti. Da qualche giorno però si vocifera che Alfonso Signorini abbia ricevuto un no da un ipotetico concorrente del Gf VIP e sembra che il pubblico ne resterà parecchio deluso.

Il misterioso personaggio avrebbe inoltre rilasciato un’intervista esclusiva RTL 102.5 nella quale avrebbe dichiarato che da gennaio avrebbe cominciato le prove di taxi a due piazze declinato al femminile, nel programma originale infatti vi è un tassista uomo con due mogli quello che inizierà a gennaio invece prevede una tassista donna con due mariti.

Dunque dietro il rifiuto dell’uomo ci sarebbe proprio taxi, nel corso dell’intervista infatti ha dichiarato che ha rinunciato al Grande Fratello proprio per l’offerta allettante che gli avrebbe fatto Barbara D’Urso, il programma però non andrà in onda in TV ma sarà uno spettacolo teatrale al Goldoni, il personaggio ha successivamente confessato anche che si rende assolutamente conto del fatto che con il Grande Fratello avrebbe guadagnato molto di più ma ha poi aggiunto che questo sarà uno spettacolo che lo terrà occupato per tre anni il personaggio misterioso di cui stiamo parlando è Francesco Oppini, un uomo di 72 anni.