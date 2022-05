Alfonso Signorini, tutta le verità su Manuel Bortuzzo: non si mente più, ecco cosa ha detto circa l’ex-gieffino il conduttore.

Manuel Bortuzzo è stata una delle soprese positive della scorsa edizione del Grande Fratello Vip; il nuotatore si è fatto amare ancora di più dal pubblico ed ha conquistato anche Lulù Selassié, con cui poi ha continuato la relazione anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Nonostante il grande amore arrivato nelle case di tutti gli italiani, la storia tra i due ex-gieffini è finita; ad esprimersi sulla situazione è stato anche Alfonso Signorini, conduttore del reality show.

Alfonso Signorini, tutta le verità su Manuel Bortuzzo: il commento del conduttore

La storia tra Bortuzzo e la Selassié, anche dopo il reality show, è stata per diverso tempo sotto i riflettori, con Manuel e Lulù spesso intervistati da giornali e programmi televisivi; almeno fino al momento però, sulla questione Signorini non è intervenuto sulla situazione.

Rispondendo ad una lettera di un lettore su Chi, Signorini ha parlato in particolar modo di Manuel, spendendo per lui come al solito parole molto belle; il conduttore ha voluto fortemente il nuotatore nel programma, mostrando sempre grandi stima per lui.

“La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio” scrive Signorini in risposta al suo lettore, come riportato da La nostra tv. Con molta probabilità, il conduttore ha anche avuto modo in precedenza di parlare lontano dai riflettori con Manuel e Lulù, cercando però di rimanere in disparte e non intervenire pubblicamente nella loro storia.

Dopo alcuni mesi di riposo, Signorini starà sicuramente già lavorando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che come di consueto arriverà su Canale 5 il prossimo settembre; al momento c’è ancora mistero su chi saranno i nuovi partecipanti, così come c’è molta curiosità sui volti che affiancheranno il conduttore in studio.

Vedremo il ritorno di Soleil Sorge come opinionista? Di certo, l’intrattenimento non mancherà nemmeno nella prossima edizione del reality show, arrivato alla settima.