Belen Rodriguez dispensa consigli particolari

Belen Rodriguez da un consiglio piuttosto piccante a tutte le donne “ecco perché praticare autoerotismo fa bene”. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa ne pensano i fan.

Belen è sicuramente una delle donne più attraenti nel mondo dello spettacolo. In questi anni l’abbiamo vista ricoprire diversi ruoli in TV, ora è al timone de Le Iene e bisogna ammettere che se la sta cavando piuttosto bene.

Qualche giorno fa ha scioccato il pubblico per via di un consiglio rivolto alle donne. La modella argentina ha raccomandato a tutte le donne di iniziare a svolgere regolarmente dell’autoerotismo.

Lei stessa ha ammesso di praticarlo moltissimo e che non lo considera affatto un tabù.

Molti utenti sul web, non hanno potuto credere alle loro orecchie, infatti in pochi minuti il discorso della Rodriguez è diventato virale.

Siete curiosi di scoprire quali sono state le sue parole? Vediamole nel dettaglio.

Belen Rodriguez consiglia alle donne “fate l’autoerotismo”

Belen Rodriguez durante la puntata de Le Iene ha invitato tutte le donne d’Italia a praticare l’autoerotismo.

Lei stessa ha confermato di farlo regolarmente e di sentirsi a suo agio a parlarne in pubblico. D’altronde non deve essere considerato un tabù, al contrario di come si possa pensare.

Spesso questo argomento non viene affrontato per paure o pudore. In realtà come ha fatto capire Belen può essere un momento molto importante per le donne, infatti molti studi hanno evidenziato enormi benefici per chi lo pratica.

Belen senza troppi problemi ha confessato “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”.

Infine la showgirl ha dichiarato di praticare spesso autoerotismo per rilassarsi. Nel dettaglio ha rivelato di svolgere questa operazione quando guarda un film a luci rosse.

I telespettatori in pochi minuti hanno iniziato a condividere le parole di Belen sul web, che sono subito diventati virali.

Mentre alcuni hanno gradito il suo discorso, per altri è stato eccessivo e fuori luogo. Voi cosa ne pensate?