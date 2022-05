Università addio! Ecco i 10 lavori meglio retribuiti senza laurea

Se non hai voglia di di fare l’università esistono ben 10 nuovi lavori che possono fare al caso tuo. Sei curioso di scoprire di cosa si tratta? Vediamoli insieme.

Manca sempre meno alla fine dell’anno scolastico. Nell’ultimo periodo, sempre più ragazzi decidono di non presguire gli studi all’università. Ecco perché oggi vi riveleremo quali sono i 10 lavori più pagati senza laurea.

La maturità è sicura un momento importante per il proprio futuro lavorativo. Mentre alcuni ragazzi decidono di iscriversi all’università, altri non ci pensano nemmeno.

Spesso però si ha la convinzione che senza una laurea sia impossibile trovare lavoro. In realtà non è affatto così, al contrario esistono diverse aziende che decidono di assumere giovani senza laurea.

Per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono i lavori più pagati senza dover fare l’università.siete curiosi di scoprirli? Vediamoli insieme.

Università: ecco i lavori più pagati senza laurea

In molti pensano che per aver un buon lavoro, sia necessario avere una laurea. In realtà non è affatto vero, infatti esistono diverse aziende che richiedono solo la maturità.

Ma non solo, questi lavori oltre ad essere molto interessanti, hanno anche degli ottimi stipendi. Dopotutto essere laureati, non vuol dire obbligatoriamente guadagnare di più.

Ovviamente prima di procedere con le candidature vi consigliamo di aggiornare sempre il vostro CV e di renderlo il più presentabile possibile. Se volete avere più possibilità vi consigliamo anche di allegare una lettera di presentazione, in cui spiegare i motivi per cui vi piacerebbe essere assunti.

Quindi se non hai voglia di andare all’università, oppure ti piacerebbe lavorare sin da subito, leggi attentamente questa lista.

Disegnatore tecnico

Tecnico meccatronico

Impiegato amministrativo

Impiegato di banca

Specialista IT

Agente di polizia

Impiegato assicurativo

Controllore del traffico

Pilota di aerei

Carriera nel turismo, animazione o guida

Si tratta di tutte posizioni lavorative che non richiedono necessariamente una laurea, infatti sono accessibili anche con un semplice diploma.

Se pensate che una di queste possa fare al caso vostro, non vi resta che informarmi e inviare il vostro curriculum alle aziende che ricercano personale. Voi cosa ne pensate?