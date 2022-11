Bucato profumato: il trucco del ferro da stiro ti salva la vita

Bucato profumato e stirato con il ferro da stiro, scopri il segreto.

Non c’è niente di meglio che è un bucato profumato e stirato, indossare i vestiti puliti è un piacere come lo è dormire in un letto con le lenzuola appena stirate e lavate. L’odore fresco del sapone aiuterà a rilassarsi.

C’è inoltre un segreto della nonna che permette di rendere i capi ancora più profumati.

Stira i tuoi panni con il ferro da stiro in questo modo il tuo bucato ancora più profumato

Il ferro da stiro oltre che per stirare i panni e renderli morbidi e impeccabili, può essere utile Anche per lasciare sui panni un profumo gradevole e infatti c’è un piccolo trucchetto della nonna che permette di rendere i panni ancora più profumati. Si possono andare a creare infatti delle vere e proprie soluzioni da stiro aromatizzate utilizzando ingredienti naturali al 100%.

Chiaramente il profumo che rilasceranno questi ingredienti sarà davvero irresistibile anche per chi stira sarà più rilassante perché potrà farlo circondato da un dolce aroma. Preparare la soluzione da stiro è semplicissimo e vi basteranno pochi ingredienti. Non ci vorrà molto infatti per ottenere capi pronti da indossare. Per preparare l’aroma vi basteranno 250 ml di acqua distillata e sei gocce di olio essenziale a scelta, per cominciare prima di tutto bisognerà versare l’acqua in una ciotola e successivamente aggiungere l’olio essenziale.

La lavanda per esempio ha un ottimo effetto rilassante mentre il limone rende gli odori più freschi, dopo aver scelto i vostri ingredienti mescolateli energicamente e lasciate riposare in frigo la soluzione. Una volta pronto potrete utilizzare la soluzione, quando deciderete di stirare basterà infatti spruzzare sui vestiti ciò che avete preparato, i capi risulteranno più semplici da stirare e il vapore del ferro permetterà di fissare il profumo sui vestiti. Altri metodi per rendere i vestiti profumati potrebbe essere quello di mescolare l’ammorbidente con l’acqua da stiro oppure quello di aggiungere l’acqua di rose all’acqua che normalmente va inserita nel ferro.