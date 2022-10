Pidocchi_ come combatterli e prevenirli

Il problema dei pidocchi è sempre in agguato. Ci si chiede come sia possibile prevenire l’attacco da parte di questi parassiti che agiscono sui capelli. Soprattutto quali possono essere i rimedi naturali per contrastare anche quando l’attacco è già in corso.

I pidocchi sono dei parassiti e bisogna agire tempestivamente. Come si manifestano ? Innanzitutto la presenza di pidocchi crea immediatamente del prurito molto fastidioso e si diffonde facilmente su tutta la testa. Non sono pericolosi per la salute ma non vanno trascurati assolutamente.

Dobbiamo chiarire che la presenza di pidocchi non è indice di una cattiva igiene. Soprattutto bisogna sfatare il mito che siano i capelli lunghi quelli più esposti. In realtà le uova di pidocchio si possono annidare anche nei capelli corti.

Cosa sono, come si manifesta il contagio, prevenzione ed eliminazione.

I pidocchi sono parassiti di colore grigio e di piccole dimensioni, circa di 2-5 mm di lunghezza, che per vivere si nutrono di sangue. La femmina depone le uova, tendente al bianco. Il contagio avviene con il contatto diretto con testa e capelli di una persona che già li ha. Ma anche le spazzole, pettini, cappelli, sciarpe, lenzuola o asciugamani di persone infestate. Per prevenire la formazione dei pidocchi si consiglia di controllare periodicamente la testa, in particolare quando si hanno bambini che vanno all’asilo o a scuola, o comunque che frequentano palestre o piscine. Aggiungere degli olii allo shampoo, come il tea tree oil. Aggiungere olio essenziale di lavanda allo shampoo. Risciacquare con aceto. Mettere uno spray preventivo a base di oli essenziali da applicare su capelli e cuoio capelluto ogni mattina. Applicare Olio di neem, il suo odore forte terrà lontani i parassiti.

Cosa fare per eliminarli invece ? Innanzitutto eliminare le lendini, per togliere tutte le uova vi tornerà utile un pettine a denti molto fitti. Utilizzare aceto bianco e di mele, si deve utilizzare dunque in combinazione con il pettine a denti stretti. Olio di oliva, come alternativa all’aceto. Olio di neem è antiparassitario e va sparso sui capelli. Infuso di rosmarino, tramite una tisana con questa erba aromatica, lasciatela raffreddare e utilizzatela per lavare i capelli. Ci sono poi dei consigli molto utili come lavare a 60° pettini e spazzole con acqua calda e sapone. Lavare a 60° federe, lenzuola, asciugamani e altri oggetti in tessuto. Non scambiarsi con gli altri componenti della famiglia oggetti che sono entrati in contatto con testa e capelli.