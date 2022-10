Ennesimo incidente sulle nostre strade. Questa volta il sinistro si è verificato a Ostia Antica, in provincia di Roma.

Le strade del nostro paese si sono ormai trasformate in un cimitero a cielo aperto. Ogni giorno e ogni notte sono decine le persone che non tornano più a casa dalla propria famiglia.

Intorno alle 5.30 del mattino a Ostia Antica, due auto si sono scontrate frontalmente. Dalle orjme ricostruzioni pare che a causare il sinistro sia stata l’alta velocità di una delle due vetture coinvolte nello scontro. La collisione è avvenuta su via Agostino Chigi, all’altezza del cosiddetto “ponticello”. Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale ad intervenire all’altezza del civico 128 della strada. Lo scontro è avvenuto tra una Volkswagen Polo ed una Audi A3. Eseguiti i primi rilievi gli agenti hanno accertato come una delle due vetture – causa l’alta velocità – abbia invaso la carreggiata opposta scontrandosi con l’altra auto che, invece, procedeva nel giusto senso di marcia.

Per fortuna nessun morto ma entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti. Uno, un giovane di 31 anni, è stato portato all’ospedale Grassi in codice rosso. Stesso triage per il secondo automobilista, in uomo di 53 anni che era alla guida dell’A3. Il 53enne è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale San Camillo. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito. Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori via Agostino Chigi è stata chiusa temporaneamente al traffico da via Bazzini a via Viola. Decisamente meno bene è andata a Lanfranco Moretti, 60enne deceduto sul colpo in un incidente avvenuto qualche giorno fa a San Pio delle Cemere, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. L’auto su cui viaggiava Lanfranco si è scontrata con un altro veicolo: l’impatto è stato violentissimo e per il 60enne non c’è stato niente da fare, ha perso la vita sul colpo. Al suo fianco viaggiava anche una donna di 35 anni, rimasta ferita in modo lieve. La conducente dell’altra auto, una studentessa di 25 anni, è rimasta, invece, ferita gravemente ed è stata ricoverata in rianimazione a causa di una emorragia cerebrale.