Paola Barale: finalmente la verità

La nota conduttrice ha deciso di vuotare il sacco: Paola Barale si decide a dire tutta la verità riguardo il programma.

Al momento Paola Barale sta focalizzando tutta la sua attenzione ed impegno nel noto programma targato Rai, Ballando con le stelle. Nonostante questa risulti essere la sua prima partecipazione, Milly Carlucci non ha mai nascosto di aver proposto più volte alla Barale di far parte del cast del talent show. La storica conduttrice infatti tiene molto al suo prodotto e cerca sempre di scegliere personaggi pubblici che possano coinvolgere una larga fetta di pubblico italiano.

Dopo diversi rifiuti, finalmente l’ex moglie di Gianni Sperti ha deciso di partecipare al programma, conquistando tra l’altro un discreto successo. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: come mai Paola Barale ha aspettato tutto questo tempo prima di decidersi a partecipare? A questo proposito, lei stessa ha svelato le motivazioni che si nascondono dietro l’attesa e l’indecisione. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Paola Barale vuota il sacco! La verità inimmaginabile

Lo scorso 8 ottobre, Paola Barale ha debuttato per la prima volta come partecipante di Ballando con le stelle, affiancata dal partner di ballo Roly Maden. La prima performance è stata apprezzata dai giudici del programma, soprattutto perché si trattava di qualcosa di totalmente fuori dalle corde della conduttrice. A questo proposito, le è stato chiesto come mai avesse rifiutato più di una volta la corte di Milly Carlucci. La Barale ha quindi spiegato tutto.

“Non c’era un motivo particolare, ma non mi sentivo pronta” – ha dichiarato – “Prima della pandemia lavoravo a teatro e mi piaceva molto e non volevo smettere”. Insomma, si tratta fondamentalmente di diverse priorità che oggi hanno lasciato lo spazio alla curiosità.

Paola Barale ha deciso di mettersi in gioco e ci sta riuscendo perfettamente, anche grazie all’aiuto del suo partner di ballo. La conduttrice infatti ha dichiarato di essere molto contenta del maestro assegnatole, non solo perché crede in lei, ma anche perché la sta aiutando a superare l’imbarazzo.