Pancia piatta e soda? Ecco lo sport che devi fare

Per ottenere la pancia piatta e l’addominale scolpito possiamo ricorrere ad un’unica soluzione: lo sport. Vediamo insieme quali scegliere.

Uno dei principali obiettivi del fitness risiede ovviamente della trasformazione del nostro corpo e nel modellamento dei muscoli. Oltre ad essere un’attività necessaria per la nostra salute infatti, lo sport ci consente di incrementare la nostra autostima, migliorando il nostro aspetto estetico. Sostanzialmente, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio nutrimento completo, per il corpo e per l’anima.

In particolare, in molti vorrebbero ottenere pancia piatta e addominale scolpito – principali segnali di un corpo sano ed equilibrato. E’ bene ricordare però che per ottenere grandi risultati non basta allenarsi periodicamente in palestra; è necessario modulare la propria alimentazione affinché comprenda i macronutrienti necessari per la formazione dei muscoli.

Una volta aver appreso l’arte della selezione degli alimenti, possiamo dedicarci all’allenamento. In riferimento all’addome, il metodo più efficace per la perdita di liquidi e gonfiore risiede nello svolgimento delle cosiddette attività cardio. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Pancia piatta? Mantieniti in movimento e bevi tanta acqua

L’attività cardio rappresenta tra le discipline più efficaci per la perdita di peso, in quanto presenta un notevole dispendio di energie (fondamentale per creare l’agognato deficit calorico). Inoltre, questo genere di sport consente la perdita di liquidi e gonfiore – vantaggio fondamentale per il perseguimento del nostro obiettivo: la famosa pancia piatta.

Tra gli sport consigliati troviamo sicuramente la camminata veloce e la corsa. Nel primo caso, tale attività rappresenta la soluzione perfetta per i novellini che intendono inserirsi lentamente nel mondo del fitness. E’ sufficiente eseguire una passeggiata di circa 45 minuti (almeno tre volte a settimana), per poter godere di benefici immediati. Nel caso della corsa, potete iniziare gradualmente: alternate corsa e camminata (10m di corsa e 20m di camminata), dopodiché diminuite progressivamente i minuti di camminata, incrementando quelli di corsa.

Infine, un altro sport perfetto è rappresentato dal nuoto, uno dei pochi a coinvolgere tutti i muscoli del corpo durante lo svolgimento dell’allenamento. Sano ed efficace potrebbe rappresentare il rimedio perfetto per contrastare l’aumento di peso e la presenza di gonfiore addominale.