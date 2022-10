Auricolari tutti i giorni? Svelato cosa rischi veramente

Utilizzi spesso gli auricolari? Sappi che un abuso di questo strumento potrebbe provocare danni piuttosto gravi.

La maggior parte delle persone in epoca contemporanea utilizza spesso e volentieri gli auricolari, utili non solo per ascoltare la musica, ma anche per parlare al telefono oppure vedere video e film in streaming. Questo ci consente di non infastidire le persone che ci circondano e di poter utilizzare i vari servizi di computer e telefoni in totale tranquillità e privacy. Tuttavia, come per ogni strumento tecnologico, non bisognerebbe abusarne.

Se il telefonino è spesso tacciato come strumento potenzialmente cancerogeno, gli auricolari al contempo possono provocare infezioni al canale uditivo e il danneggiamento progressivo di quest’ultimo. Oltre a ricordarsi di disinfettarli – per evitare la formazione di batteri e sostanze dannose – bisognerebbe anche seguire alcune semplici accortezze. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Auricolari, consigli utili per evitare di danneggiare il canale uditivo

Attenzione al volume

Principale responsabile della perdita dell’udito e del danneggiamento dell’apparato è proprio il volume troppo alto. Le vibrazioni troppo intense infatti potrebbero comprometterne la salute, causando la perdita progressiva della percezione del suono. Pertanto, ricordiamo di utilizzare ad un volume ragionevole.

Calcola i decibel

I decibel dovrebbero rimanere sotto l’80% delle potenzialità dei nostri auricolari. Questo limite garantisce la sicurezza e ci permette di utilizzarli senza il rischio di danneggiare il nostro canale uditivo.

Attenzione alla distanza

In questo caso, è possibile utilizzare la distanza come misuratore del volume: se una persona a distanza di un braccio riesce a sentire ciò che stiamo ascoltando, significa che il volume è troppo alto e pertanto occorre abbassarlo immediatamente.

Tipologie

Esistono tre tipologie di auricolari in commercio, capaci di soddisfare diverse necessità: