Pizza surgelata? Ecco le migliori da comprare

Pizza: è senza dubbio uno dei cibi più buoni e più consumati al mondo. Ma sapete qual è la pizza surgelata più buona?

La pizza è senza dubbio uno dei cibi più buoni in assoluto ed è anche quello più consumato al mondo. È un piatto che accontenta tutti, dai più grandi ai più piccoli.

È anche un modo per incontrare degli amici e fare due chiacchiere proprio davanti alla pizza. Ma per chi avesse voglia di mangiarne una, ma non può né prepararla in casa né tantomeno uscire per andarla a mangiare in pizzeria, c’è sempre la terza opzione che è quella di prenderla congelata.

AltroConsumo ha stilato una classica di pizze congelate che ha ritenuto migliori ed ha condotto un test su 14 pizze margherita, delle marche più diffuse in commercio.

In realtà sono state prese in considerazione pizze in due formati (rotonda e rettangolare): in questo modo si ha un panorama più completo per quanto riguarda questo cibo.

Pizza congelata: qual è la migliore?

Le pizze in questione sono A Pizza; Artepizza; Bofrost; Buitoni; Cameo; Carrefour; Conad; Esselunga; Italpizza; Mamamia; Pam; Roncadin ed infine Tre Mulini (Eurospin).

Tutte queste pizze sono state acquistate a maggio di quest’anno e mandate in laboratorio per essere fatte analizzare. Sono state fatte assaggiare da alcuni esperti, mentre per quanto riguarda i prezzi sono stati rilevati a luglio sempre del 2022.

Sono stati assegnati ad ogni pizza dei punti: per la composizione (tipo e qualità degli ingredienti, quantità del condimento ed equilibrio nutrizionale del prodotto); per la prova di assaggio da una decina di assaggiatori circa; per la loro etichetta (ovvero il tempo di cottura e le temperature elevate); ed infine sull’impatto ambientale dell’imballaggio.

In generale si è rilevato che nelle pizze congelate sono ricche di sale ed hanno anche molte calorie. In ogni caso, ecco quella che ha ottenuto un maggior punteggio: la pizza margherita Esselunga.

A seguire, invece, troviamo: Tre Mulini (Eurospin); A Pizza; Bofrost; Carrefour e quella del Conad.

La pizza Buitoni, come si può leggere sul sito GreenMe è finita in ultima postazione con appena 48 punti.

Siamo certi che a forza di parlare di pizza vi è venuta una gran voglia anche a voi…