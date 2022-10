Il fotografo milanese Oliviero Toscani non risparmia offese e insulti contro Giorgia Meloni e i suoi alleati di Governo.

Un politico può piacere o non piacere ma le critiche dovrebbero sempre essere limitate, per l’appunto, al piano della politica. Non tutti la pensano così. Il rinomato fotografo Oliviero Toscani non ha più freni.

Toscani ha invocato la Resistenza: a suo dire è dovere di ogni cittadino iniziare immediatamente a resistere a modo proprio. Resistere a che cosa? Non viene specificato. Il famoso fotografo milanese, autore di diverse campagne pubblicitarie di Benetton, ci è andato giù in maniera davvero molto pesante contro i leader di Centrodestra che hanno vinto le ultime elezioni. Intervistato dal quotidiano torinese La Stampa, non si è risparmiato: “Silvio Berlusconi ha rovinato l’Italia, ha bruciato la decenza che bene o male noi avevamo. È stato lui la vera rovina, peggio di Mussolini”. Fin qui, tutto sommato, si può essere d’accordo o no, ma l’attacco pareva essere meramente riferito all’agito politico del leader di Forza Italia. Ma Toscani non si è certo fermato qui e si è lasciato andare ad un body shaming senza freni nei confronti di Berlusconi: “Lo lasciano esporsi in quella maniera impresentabile. Quei capelli, la faccia, i denti: è un mostro impresentabile” – le parole del fotografo che dalla politica non ci ha pensato due volte a passare alle offese sul piano personale, attaccando un uomo di 86 anni per il suo aspetto fisico.

Ovviamente non potevano mancare gli insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, secondo Oliviero Toscani, è la regina dei coatti: “Io non la sopporto, nemmeno esteticamente. Mi dà fastidio come parla strabuzzando gli occhi, è come posseduta. E’ tutta sbagliata, la regina di coattonia“. Già all’indomani della vittoria di Fratelli d’Italia, Oliviero Toscani si era accanito contro Meloni paragonandola a Wanna Marchi. Inutile specificare che l’estetica di Giorgia Meloni, piaccia o no, non c’entra nulla con il suo operato politico. Gli italiani non l’hanno scelta per il suo aspetto fisico ma per il suo programma elettorale. Il fotografo, infine, si è detto orfano di una Sinistra moderna, contemporanea: una Sinistra che lui non vede in nessuno dei partiti che si sono presentati alle ultime elezioni. Del resto – ha specificato Toscani – ormai solo i mediocri si danno alla politica. Chi è davvero in gamba, a suo avviso, fa altro. Forse campagne pubblicitarie.