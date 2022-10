Biagio Antoniacci: ecco i suoi bellissimi figli

Biagio Antonacci è sicuramente uno dei cantanti più amati in Italia, ma avete mai visto i suoi tre figli? Da non credere, oltre ad essere bellissimi sono la sua fotocopia. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla questione.

Paolo, Giovanni e Carlo sono i tre figli di Biagio Antonacci, probabilmente non li avrete mai visti perché il cantante tiene particolarmente alla privacy della sua famiglia. Ma attenzione, tramite alcune indiscrezioni abbiamo scoperto dei dettagli interessanti su di loro. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Biagio Antonacci non ama condividere con i fan le questioni della sua vita privata, in ogni modo sappiamo che il cantante ha ben tre figli, avuti da due mogli diverse. La prima storia d’amore importante è stata quella con Marianna Morandi, ovvero la figlia di Gianni Morandi.

Proprio da lei sono nati Paolo e Giovanni, gli amati nipoti del celebre cantate con cui spesso sis catta dei simpatici selfie. Mentre, la seconda moglie di Biagio è stata la giornalista Paola Cardinale, da cui è nato l’ultimo figlio, Carlo.

Il più piccolo dei tre ha da poco compiuto 1 anni e a quanto sembra viene super coccolato dai suoi fratelli maggiori. Probabilmente non tutti sono a conoscenza della storia personale di Biagio, motivo per cui oggi vi sveleremo alcuni dettagli inediti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Avete mai visto i figli di Biagio Antonacci? Da non credere, ecco chi sono

Biagio Antonacci non ha mai amato condividere ai quattro venti i dettagli personali della sua vita. Sappiamo però, che oltre ad essere un bravissimo cantante è anche un dolcissimo papà. Il cantautore ha ben 3 figli: Paolo, Giovanni e Carlo Antonacci.

Nonostante non ci siano molte informazioni sul loro conto, sappiamo che il più grande dei tre fratelli è un affermato autore e cantante. Infatti, suo padre non potrebbe essere più orgoglioso e felice per lui. Il fratello medio, ovvero Giovanni è nato nel 2001 e anche lui è un appassionato di musica ed è anche un conduttore radiofonico.

L’ultimo figlio di Biagio è il piccolo di casa, infatti viene super coccolato da tutta la famiglia. Carlo è nato dall’ultimo amore di Biagio con Paola Cardinale. Voi cosa ne pensate?