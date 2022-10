Frigorifero: 8 cibi da non mettere mai

Ce ne sono alcuni da evitare assolutamente: ecco quali sono gli 8 cibi da non mettere ma in frigorifero

In tempi di crisi come quello che stiamo vivendo in questi mesi, compiere attività vitali come fare la spesa è molto importante. Questo perché è necessario fare attenzione a possibili offerte o ad acquisti convenienti che possano farci risparmiare.

Tuttavia, vi sono anche altre accortezze da prendere in considerazione. Ecco, perché in questo articolo vogliamo mostrarti quali sono gli 8 cibi da non mettere mai in frigorifero. Ecco quali sono e perché.

Ecco gli 8 cibi da non mettere mai in frigorifero

Quando si fa la spesa è importante tenere a mente metodi e trucchetti per evitare sprechi, non solo economici. Acquistare uno o più prodotti, infatti, è una scelta che non può prescindere dalla valutazione e comprensione di un fattore chiave: quello della conservazione.

In questo articolo, quindi, ti vogliamo mostrare almeno 8 cibi da non mettere mai in frigorifero. Ecco quali sono.

Pane

Il primo prodotto di cui parliamo è certamente uno dei più importanti e utilizzati in assoluto nella nostra alimentazione. Il pane, infatti, è largamente utilizzato nella tradizione culinaria italiana, ma non solo. È importante fare attenzione a non riporlo in frigorifero, soprattutto quello che avanza e che ha un po’ di giorni. A basse temperature, infatti, il pane diventa più duro e difficile da mangiare;

Pomodori

Questa sicuramente non te l’aspettavi. Infatti, i pomodori non vanno conservati in frigorifero. Le basse temperature non aiutano affatto questo ortaggio a durare più a lungo, ma blocca la sua maturazione e provoca una perdita di sapore;

Ketchup e senape

Si tratta di due prodotti spesso presenti nel nostro elettrodomestico, ma anche questi non vanno messi in frigorifero. Sia ketchup che senape, infatti, andrebbero messi fuori dal frigorifero in quanto nelle loro confezioni sono presenti particolari quantità di aceto e conservanti; dunque, possono essere conservati benissimo anche a temperatura ambiente;

Miele

A causa delle temperature basse presenti nel frigorifero, infatti, il miele tende a cristallizzarsi e perdere quindi gran parte delle proprietà organolettiche. Dunque, il consiglio è quello di conservarlo nella credenza;

Basilico

Anche il basilico è un cibo da non mettere mai in frigorifero. Questo alimento, infatti, tende ad assorbire gli odori presenti nell’elettrodomestico, perdendo quindi il suo profumo. Dunque, sarebbe meglio conservare il basilico all’esterno;

Cioccolato

Un altro alimento da non conservare nel frigorifero è il cioccolato. Nonostante la tendenza è consigliabile conservare il cioccolato all’esterno del frigorifero senza correre il rischio di perdere il suo sapore;

Banane

Non inserite nel frigorifero le banane, in quanto sono dei frutti che necessitano di molta luce e di una temperatura mite. Inserirle nel frigo accelererebbe la loro maturazione;

Uova

L’ultimo alimento che non va inserito nel frigorifero, incredibile ma vero, sono le uova. Queste possono essere conservate tranquillamente sia dentro che fuori questo elettrodomestico, ma è bene ricordare che non amano gli sbalzi di temperatura.