Una ragazzina di 13 anni è svanita nel nulla da Anguillara Sabazia, località sul lago di Bracciano, in provincia di Roma. E’ stata ritrovata a chilometri da casa.

Non si sapeva più nulla di Arianna Tamanti, 13enne di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Tutto il paese la cercava temendo il peggio.

Arianna Tamanti, tredici anni, era scomparsa da Anguillara Sabazia venerdì 7 ottobre. I familiari, disperati, si erano subito messi alla ricerca e avevano lanciato un appello a chi l’avesse vista, di contattarli. Di Arianna non si avevano più notizie dalle 19.30 di venerdì 7 ottobre. La giovane abita nel Comune di Anguillara Sabazia, sul Lago di Bracciano in provincia di Roma e tutta la comunità era in apprensione per la 13enne: nessuno aveva idea di dove possa trovarsi. Non si sapeva se si fosse allontanata volontariamente o se qualcuno l’aavesse costretta. Tuttavia, essendo uscita di casa senza il telefonino, si pensava che la 13enne volesse far perdere volontariamente le sue tracce ai familiari e agli amici.

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno battututo tutto territorio che gravita intorno al bacino del lago di Bracciano. Le ricerche erano state estese anche a Roma, con la speranza di trovarla al più presto. “Arianna torna, ti vogliamo bene e siamo preoccupati” – erano state le parole dei familiari della ragazzina. Non era stato spiegato se qualcosa potesse aver turbato la 13enne spingendola ad allontanarsi: un litigio in famiglia forse o un brutto voto a scuola. Alcuni abitanti di Anguillara avevano risposto con solidarietà e vicinanza alla famiglia e si erano mobilitati per cercarla, insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pizzigallo, che si era subito attivata nelle ricerche e ha condiviso l’appello. Fortunatamente Arianna Tamanti è stata trovata: la Polizia l’ha rintracciata a Viterbo, alla stazione dei treni, a circa sessanta chilometri da casa. Al momento del ritrovamento, la giovane stava bene, ha spiegato di essersi allontanata di sua volontà dalla propria abitazione. Non si sa se dovesse incontrare qualcuno. Purtroppo sono tantissime le giovani e giovanissime che, ogni giorno, svaniscono nel nulla. Uno degli ultimi casi è quello di Andrea Rabciuc, scomparsa dopo essere stata con il fidanzato ad una festa in un casale di campagna. Di Andrea non si hanno notizie da mesi.