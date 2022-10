Belen Rodriguez: problemi di salute per lei, svelate le sue condizioni

La nota showgirl argentina ha rivelato una verità sconvolgente: problemi di salute per Belen Rodriguez. Leggiamo insieme le sue parole.

La stagione autunnale si prospetta ricca di soddisfazioni per la nota showgirl; attualmente Belen Rodriguez si divide tra gli studi di Tu si que vales! e Le Iene, trasmissione che ha debuttato lo scorso 4 ottobre. La scorsa edizione ha mostrato un successo sconvolgente e pertanto la produzione ha riconfermato la Rodriguez per entrambi i programmi Mediaset. Nel frattempo, torna il sereno anche tra le mura domestiche.

Belen e Stefano De Martino non si nascondo più: dopo un’estate caliente, ricca di baci ed effusioni, la Rodriguez ha confermato il ritorno di fiamma nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. La showgirl, ospite di Verissimo, ha inoltre dichiarato che per legge la coppia risulta ancora sposata. L’annullamento infatti non è mai stato concretizzato, complici sicuramente i diversi ritorni di fiamma che caratterizzano la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen.

Conclusa definitivamente la relazione con Antonio Spinalbese, ora partecipante del Grande Fratello Vip, Belen è tornata tra le braccia del padre di suo figlio Santiago. Questa sarà la volta buona? Staremo a vedere. Nel frattempo, Belen ha comunicato ai suoi followers di aver avuto dei problemi di salute. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez sui social: “Mi sono fatta male ballando”…

Come conduttrice, Belen Rodriguez può essere definita una professionista a 360 gradi: oltre ad avere ottima presa sul pubblico, la modella ha spesso dimostrato di saper ballare e cantare, intrattenendo ulteriormente i telespettatori. A questo proposito, sembra che durante la registrazione di una delle puntata de’ Le Iene, la showgirl argentina si sia infortunata.

“La solita vostra combina guai!” – ha comunicato tramite una Instagram stories – “Comunque mi sono fatta male ballando!”. La modella ha poi mostrato la foto della caviglia gonfia, in seguito appunto ad un infortunio durante le prove: “Devo dire che fa leggermente male” – ha poi concluso.

Nonostante tutto, la Rodriguez ha affrontato il piccolo incidente con l’ironia che la contraddistingue, confermando in ogni caso la sua partecipazione ad entrambi i programmi Mediaset e ringraziando la produzione per le attenzioni riservatole nelle ultime settimane.