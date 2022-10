Tessera Sanitaria: non la perdere rivela tutti i tuoi segreti

Fai sempre molta attenzione a questo documento personale. Ecco perché non devi perdere la tua tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento molto importante che possediamo noi cittadini italiani. Si tratta di una tessera utilizzabile in molti modi, grazie anche alla presenza di un microchip che permette una veloce individuazione dei dati del suo possessore.

Inoltre, si tratta di un documento che permette di accedere a numerosi e importanti servizi sanitari del nostro Paese. Proprio per questo, al suo “interno” vi sono numerose e preziose informazioni sul nostro conto. Ecco, quindi, perché non devi perdere la tua tessera sanitaria.

Ecco perché non devi perdere la tua tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento previsto dallo Stato italiano che permette di svolgere numerose funzionalità. Oltre ad essere gratuito, è un documento che spetta ad ogni cittadino che ha accesso al Servizio Sanitario nazionale. La sua validità è di sei anni per i residenti italiani, oppure è pari alla durata del permesso di soggiorno.

Quando questo documento scade, una nuova tessera verrà inviata dal Ministero della Salute a tutti coloro che ne hanno diritto, senza dover fare necessariamente alcuna richiesta. Tra le informazioni direttamente inserite sulla parte frontale del documento vi sono il codice fiscale, il luogo di nascita, il genere e altri dati utili.

Nella parte posteriore, invece, vi è inserita l’area in cui il documento è valida la Tessera Europa di Assistenza Malattia. Si tratta di tutti quei Paesi dove è possibile accedere all’assistenza sanitaria grazie alla tessera. Si tratta principalmente dei Paesi dell’Unione Europea, ma anche Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Inoltre, la parte posteriore della tessera ospita anche altre importanti informazioni, ed è proprio per questo il motivo per cui non devi perdere la tua tessera sanitaria.

È presente, infatti, la banda magnetica leggibile, che permette di visualizzare le informazioni anagrafiche del possessore. Inoltre, è presente anche qui il codice fiscale ma, differentemente dalla porzione anteriore, mediante un formato barcode oltre alla sigla che identifica lo Stato che ha rilasciato il documento.

Dunque, va da sé che smarrire o non trovare la propria tessera sanitaria è un problema non irrilevante. Verificato lo smarrimento, quindi, sarà necessario fare denuncia alle autorità e fare richiesta di un nuovo documento tramite il sito del ministero della salute, o mandando un e-mail alla propria ASL di appartenenza.