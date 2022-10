Chicago Pd: è successo veramente, wow

Chicago PD 10: nel terzo episodio della serie si è detto addio ad uno dei protagonisti della serie, il detective Jay Halstead. Ma cosa è successo?

In America mercoledì sera è andato in onda una puntata di Chicago PD 10. In questo episodio, il detective Jay Halstead ha lasciato la sua squadra, L’Intelligence, ma soprattutto si è dovuto momentaneamente allontanare dalla sua partner nel lavoro e nella vita, il detective Hailey Upton.

Ma cosa ha spinto il detective a lasciare la sua città, il suo lavoro, la sua famiglia e il suo più grande amore?

Il terzo episodio della serie Chicago PD 10 sancisce l’addio dell’attore Jesse Lee Soffer. La sua uscita di scena era stata anticipata già da tempo, ma i fan non si aspettavano un’uscita di scena già alla terza puntata.

Ma cosa ha portato Jay a decidere di lasciare il 21° distretto? Il detective si è scontrato con un sospettato coinvolto in una rapina, che si è rivelato essere poi qualcosa di più grande.

Chicago PD 10: ecco come è uscito di scena Jay Halstead

E nello stesso tempo, ha creato nuovi scontri con sua moglie e collega, Hailey Upton. Il sospettato è stato ucciso dallo stesso detective che lo ha pugnalato più volte.

Halstead poi si è rifiutato di seguire quello che aveva escogitato Hank Voight per coprirlo. Invece, come poi in realtà è da lui, è andato dal capo a rivelare quanto è successo ed ha preferito dire tutta la verità.

In seguito, Jay ha consegnato il suo distintivo e ha accettato un altro impiego nell’Esercito, alla guida di una squadra che dà la caccia ai peggiori signori della droga. Ma si dovrà trasferire in Bolivia.

Mentre stava salutando la moglie, il detective però ha detto che non sarà per sempre, ma dovrà stare via per circa 8 mesi.

A salutarlo in aeroporto c’era anche il sergente che ha ammesso di voler assomigliare a lui.

Tempo fa, tramite i social Jesse Lee Soffer ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e tutta la famiglia di Chicago PD.

Tornerà l’attore a vestire i panni del detective che gli ha dato tanta popolarità? È il dubbio che sta facendo impazzire i fan: Jesse Lee Soffer infatti dovrebbe aver lasciato per sempre la serie, ma questa frase lascerebbe aperta una possibilità.