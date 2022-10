Simona Ventura: ecco la bellissima figlia Caterina oggi, un sogno!

Sul social network la famosa conduttrice ha fatto una splendida dedica. Ecco chi è Caterina, la bellissima figlia di Simona Ventura

In occasione del compleanno di sua figlia Caterina sua mamma, la splendida e intramontabile Simona Ventura, ha voluto farle una bellissima dedica.

Commossa per l’importante avvenimento di sua figlia, Simona Ventura ha scritto una bellissima dedica per sua figlia Caterina, parlando di lei e spendendo parole di dolcezza. Ecco che cos’ha detto e com’è oggi Caterina.

Caterina Ventura festeggia 16 anni. Ecco le belle parole di Simona Ventura

In occasione del suo sedicesimo compleanno, Caterina Ventura ha potuto contare certamente sull’amore di sua madre, Simona Ventura. La splendida e divertentissima conduttrice televisiva ha infatti voluto dedicare un post su Instagram per festeggiare il compleanno di sua figlia e dedicarle parole di amore e gioia.

Sul suo profilo ufficiale, infatti, mamma Simona ha voluto fare una dedica molto emozionante nei confronti della sua amatissima figlia, pubblicando una delle sue foto preferite proprio in compagnia di Caterina. Ad arricchire la dolcezza della foto sono state proprio le parole di Simona Ventura: “E sono 16 Cate – ha scritto – Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente”.

La conduttrice ha infatti voluto spendere parole bellissime per mostrare il suo amore e quella che è oggi Caterina, la bellissima figlia presa in affido quando era appena nata, dopo essere stata adottata qualche anno dopo.

Il post della Ventura è continuato con bellissime parole di amore nei confronti di sua figlia: “Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te – ha scritto ancora – della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma”.

La bella presentatrice televisiva prese in affido Caterina quando l’allora bimba aveva solo alcune settimane di vita. Successivamente ha deciso di adottarla nel 2014. Dunque, Caterina è stata accolta in una famiglia piena d’amore, oltre ai suoi fratelli Giacomo e Niccolò, figli di Simona Ventura e Stefano b.

Ad aggiungersi agli auguri è stata anche Sandra Milo, che ha deciso di commentare il post della Ventura: “Auguri di cuore – ha scritto – a Caterina che hai accolto in famiglia con grande generosità”.