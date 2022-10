Giorgia Soleri: nuovi problemi di salute, ecco cosa succede

Spuntano nuovi problemi di salute per Giorgia Soleri: l’attivista ha dato la triste notizia ai suoi followers tramite i social. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

In queste ore Giorgia Soleri ha ricevuto l’ennesima cattiva notizia dai medici, a quanto sembra l”attivista ha contratto una nuova malattia. Questa volta però, non ha nascosto ai fan la preoccupazione dopo la diagnosi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Non finiscono i problemi di salute per Giorgia Soleri, dopo una normale visita di routine ha scoperto di soffrire di fibromialgia. Per l’attivista questa non è la prima diagnosi, infatti qualche mese fa ha rivelato ai suoi followers di aver contratto anche la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, l’adenomiosi e endometriosi.

Ora l’ex di Damiano dei Maneskin è costretta a combattere l’ennesima battaglia contro un terribile mostro. Questa volta, la giovane non ha nascosto ai fan la preoccupazione, infatti ha ammesso “Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo“.

Ma non è finita qui, andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Giorgia Soleri confessa il terrore per la nuova malattia

Qualche ora fa, Giorgia Soleri ha rivelato ai followers di aver ricevuto la quinta diagnosi, questa volta la parola fibromialgia è risuonata incessantemente nella sua testa. Ancora una volta, l’attività è costretta a fare i conti con la salute, in precedenza ha già lottato contro alcune malattie come ad esempio l’endometriosi e la vulvodinia.

Dopo aver parlato con i medici, la dinamica è stata la stessa di tutte le altre volte, infatti ha confermato di aver avuto gli stessi dubbi e la stessa rassegnazione. La prima volta però, dopo aver scoperto dell’endometriosi ha avuto anche una sensazione si liberazione, perché finalmente poteva dare un nome al suo dolore.

Invece ora incombe su di lei un senso di terrore e malinconia. In ogni modo, la Soleri ha preso questa diagnosi con forza e con voglia di combatterla. Inoltre ha anche voluto rappresentare questo momento tramite un nuovo tatuaggio: cinque cuori sorridenti che si danno la mano, proprio come le sue cinque diagnosi.