Scopriamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo piatto unico che va bene anche in occasione di una festa o di un aperitivo.

Come vi diciamo sempre preparare la cena deve essere un momento divertente e che non ci occupa troppo tempo, in questo modo potremmo fare altro e passare del tempo con i nostri cari.

Quindi oggi vi vogliamo proporre un buonissimo rustico che vi lascerà senza parole perchè super semplice da realizzare ma di una bontà infinita, quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamolo insieme.

Rustico al formaggio da fare tutti i giorni, è facile e veloce

In questo particolare rustico non dobbiamo impastare nulla ma solamente usare della pasta fillo con un ripieno buonissimo di carne e formaggio, non ci vuole assolutamente troppo tempo per realizzarlo, anzi, vediamo cosa ci occorre:

Per preparare la base:

125 gr di burro fuso

600 gr di pasta fillo

Utilizziamo invece per il ripieno:

20 gr di concentrato di pomodoro

2 pomodori

1 cucchiaino di scaglie di peperoncino

500 gr di carne macinata

1 cucchiaino di pimento

1 cucchiaino di menta

8 gr di sale

1 cucchiaino di timo

1 peperone rosso + 3 peperoni verdi

10 ml di olio vegetale

1 cucchiaino di pepe nero

1 cipolla

150 g di cheddar

per la salsa occorrono:

1 cucchiaino di pepe nero

3 gr di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sale

300 ml di latte

2 uova

Iniziamo quindi con il far dorare la cipolla con un filo di olio d’oliva, poi aggiungiamo la nostra carne macinata e lasciamo andare per circa 7 minuti a fiamma normale, passato questo tempo inseriamo dentro i nostri peperoni che avremmo in precedenza lavato e tagliato.

Ovviamente amalgamiamo il tutto e lasciamo cuocere un’altro po’ e nel mentre tagliamo i pomodori a pezzettini e li aggiungiamo insieme alla passata di pomodoro, aggiustiamo poi di sale e pepe, mettiamo quindi la menta, il pimento, il timo ed il peperoncino, ma questo è opzionale e lasciamo andare per altri 2/3 minuti.

Adesso possiamo togliere la pentola dal fornello, poi prendiamo una pirofila che andiamo a spennellare con il burro che avremmo fatto fondere al microonde oppure dentro ad un pentolino e ci adagiamo la pasta fillo.

Spennelliamo anche lo strato e mettiamone la metà di quella disponibile poi inseriamo il nostro ripieno all’interno e lo distribuiamo in modo uniforme sulla superficie, mettiamo quindi il formaggio cheddar grattugiato e copriamo con la restate pasta fillo.

Dobbiamo seguire lo stesso metodo di prima, poi con l’aiuto del coltello facciamo una sorta di scacchiera, siamo arrivati all’ultimo passaggio realizziamo la salsa, dove in un contenitore mettiamo le uova sbattute, il latte, il bicarbonato, il pepe ed il sale.

Amalgamiamo per bene e poi versiamo il tutto sul nostro rustico di pasta fillo, inforniamo quando il forno è bello caldo per 35 minuti circa a 180 gradi, il profumo incredibile invaderà la vostra casa.

Ed ecco che la cena è pronta in pochissimo tempo e siamo certi che il piatto che avete realizzato piacerà assolutamente a tutta la famiglia! Continuate a seguirci per passare del tempo insieme e scoprire sempre nuove e buonissime ricette.