La pillola magica che risolve subito tutti i tuoi problemi: la vita cambia

Quanta gente vorrebbe una pillola magica in grado di risolvere istantaneamente tutti i propri problemi.

Questo è un sogno molto comune tra le persone, ma vediamo perché questo sogno contiene anche la radice di una splendida realtà.

Grazie per tutte le email che mi inviate a questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org è sempre un piacere rispondere a tutte le vostre domande e creare insieme dei percorsi di crescita che vi fanno raggiungere quello che desiderate.

La magia che risolve tutto

Il sogno di una pillola magica o magari di un talismano o di un amuleto in grado di risolvere istantaneamente qualsiasi problema della vita è un sogno molto profondo negli esseri umani.

Infatti quante persone hanno problemi gravosi che magari si trascinano da anni e che vorrebbero magicamente risolvere in un colpo solo. Non c’è niente di male nel sognare e nell’immaginare cose del genere eppure è anche importante rendersi conto che il potere per cambiare le cose in realtà è dentro di noi. Con questo non si vuole in alcun modo banalizzare o sminuire l’entità di alcuni problemi che possono essere veramente gravi e pesanti, ma la giusta motivazione è la giusta determinazione possono essere un aiuto fondamentale nello sbloccare situazioni che altrimenti resterebbero sempre al palo.

Un cambiamento possibile e facile col giusto percorso

Quando una persona riesce a trovare dentro di sé la forza interiore per cambiare vita ecco che la vita come per magia cambia davvero. In realtà tutti gli esseri umani e tu che mi leggi per primo, hanno tutte le risorse interiori necessarie per affrontare qualsiasi situazione. Il problema è che è troppo spesso dei condizionamenti negativi arrivano a spegnere queste risorse interiori. Ma attenzione: queste risorse interiori non scompaiono nel nulla, semplicemente tu ti convinci di non averle perché non riesci ad accedervi. Questo concetto è molto importante e giova ripeterlo.

Non sottovalutare le tue potenzialità

Le risorse interiori enormi che tu hai dentro di te non spariscono nel nulla per il semplice fatto che delle convinzioni limitanti che altri hanno messo nella tua testa ti stanno impedendo di accedervi. Ti può sembrare che questa forza interiore e queste risorse non ci siano ma è semplicemente perché qualcuno in particolare o la vita in generale ti ha convinto di questo. Ma quando arrivi a comprendere che le tue grandi risorse interiori sono sempre a tua disposizione, ecco che la pillola magica che risolve tutti i problemi arriva davvero ma in realtà scopri che è sempre stata dentro di te. Puoi fare come gli altri lettori che mi scrivono regolarmente all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org Insieme raggiungiamo quel cambiamento personale che desideri da tempo.