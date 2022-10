Lavatrice: devi farla solo a quest’ora per risparmiare veramente

In questo periodo di crisi è necessario risparmiare in ogni ambito, ma attenzione, probabilmente non consoci questo trucco con la lavatrice per spendere poco sulle bollette di energia. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

L’aumento dei prezzi sui beni di prima necessità ha messo in ginocchio moltissime famiglie italiane. Ora, in tanti non riescono ad arrivare a fine mese o a pagare le cifre da capogiro nelle bollette. Per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco per risparmiare sulla lavatrice. Siete curiosi di scoprire come funziona?

La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici più utilizzati al mondo. Ormai nessuno riesce a farne a meno, ma allo stesso modo è uno degli strumenti che ci fa spendere di più.

Ma come possiamo fare per risparmiare? Per fortuna esistono diversi trucchi da adottare se si vuole diminuire la bolletta della luce. Ad esempio, in pochi sanno che a fare la differenza è sopratutto l’ora in cui si fa partire la lavatrice. Ma non solo, anche il tipo di lavaggio è importante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per risparmiare.

Lavatrice: se vuoi risparmiare falla partire a questo orario

Tutti sanno che se si vuole risparmiare sulla bolletta dell’energia è necessario iniziare a ridurre i consumi. Quindi si iniziano a spegnere le luci, non si utilizza spesso la tv e gli apparecchi elettronici e si cerca di evitare di utilizzare troppo spesso gli elettrodomestici.

Al contrario, non tutti conoscono un trucco che vi permetterà di risparmiare parecchio sulla lavatrice. In che modo? Vi basterà farla partire ad un orario ben preciso. Generalmente si dice che è il momento migliore per utilizzare la lavatrice sia di notte o nel weekend, attenzione però questa regola vale solo nel caso in cui sia attiva la tariffa luce multioraria.

In ogni modo, gli orari migliori per far partire la lavatrice e risparmiare sono questi:

F2: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato, dalle 7 alle 23

dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato, dalle 7 alle 23 F3: dal lunedì al sabato, dalle 23 alle 7, la domenica e nei giorni di festività nazionale

Queste tariffe, ovvero la bioraria o la trioraria hanno un prezzo dell’energia elettrica più basso nelle ore serali e nei week end. Per questo motivo conviene attivarle per risparmiare du questo elettrodomestico.

Voi cosa ne pensate?