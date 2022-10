Signorini: la lettera che non ti aspetti arriva

Raggiunto da una lettera particolarmente emotiva, Alfonso Signorini ha deciso di rispondere in maniera del tutto inaspettata

Il conduttore televisivo, esperto di gossip e direttore del Magazine “Chi” ha ricevuto nei giorni scorsi un’interessantissima lettera da parte di una sua ex compagna di liceo. Nella lettera ci sono passaggi particolarmente emotivi che hanno come protagonista proprio il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

È possibile trovare la missiva all’interno del numero Chi Magazine del 5 ottobre, nella rubrica “Lettere al direttore”. Le parole sono di Emanuela da Varese, una ex compagna di liceo del conduttore, il quale ha deciso di risponderle. Ecco che cos’ha scritto.

Ex compagna di liceo scrive una lettera ad Alfonso Signorini: ecco la risposta

Nella lettera, la donna ha parlato di alcuni aspetti del conduttore decisamente inediti, parlando di un “Signorini segreto”, prima del suo successo in televisione e nel mondo del gossip. Inoltre, la misteriosa Emanuela ha anche scritto di essersi presa una piccola cotta per il conduttore durante gli anni di liceo, nonostante lo abbia nascosto per anni. Ma a sorprendere è stata la risposta di Signorini, che ha deciso di pubblicare a sua volta una lettera.

“Ti ricordi quando insieme siamo andati a Vercelli per incontrare la mitica professoressa Cerutti? – ha scritto Emanuela al direttore – Che avventura quel giorno.” La lettrice ha continuato la sua missiva piena di ricordi ed emozioni, chiedendo anche alcune cose ad Alfonso Signorini. “Che cosa è rimasto di quel ragazzo studioso, un po’ sognatore e malinconico, terribilmente timido che ho conosciuto?” si chiede Emanuela. La donna si chiede quanto il lavoro che fa l’esperto di gossip lo abbia cambiato, chiudendo la lettera con un abbraccio e una piccola confessione: “Mi ero proprio presa una cotta per te”.

Ma la risposta di Alfonso Signorini non si è fatta di certo attendere. Il direttore ha infatti affermato di ricordarsi molto bene della sua ex compagna di Liceo, dichiarando inoltre che le sue esperienze lavorative non lo hanno per nulla cambiato. “Sono rimasto un romantico sognatore – ha scritto in risposta alla missiva della lettrice -con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo”.

Parlando di quanto, per fortuna, la malinconia non cede mai alla tristezza, Alfonso Signorini ha voluto salutare la lettrice ed ex compagna di liceo: “Ti abbraccio e…quanto alla tua cotta…beh, me ne ero accorto subito”.