Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle buonissime castagne ma in poco tempo, in modo d’avere uno spuntino speciale.

La ricetta di oggi non è proprio come indicare i passaggi di un dolce ma qualcosa di un po’ diverso perchè vi vogliamo svelare un super segreto per poter realizzare delle castagne davvero incredibili.

A chi non piace mangiarle o anche raccoglierle da piccoli boschetti, se ne abbiamo la possibilità? Ma la domanda che tutti ci facciamo sempre è come le facciamo affinchè vengano buonissime, oggi vi sveliamo tutto noi.

Castagne perfette? Il trucco per realizzarle in pochi minuti

Iniziamo dicendo che per pelare le castagne molto spesso impazziamo perchè non ci riusciamo oppure è veramente lungo come passaggio, ma dato che sono un frutto di stagione eccezionale e super versatile, non possiamo assolutamente provarcene.

Poi tutti noi quando le mangiamo ci sentiamo un po’ a casa della nonna coccolati, non trovate? Ma iniziamo con lo svelarvi il trucco per spelarle, come prima cosa mettiamo su di un piano le nostra amiche castagne.

Prendiamone, quindi, una per volta e facciamo un piccolo taglio da un lato ma mi raccomando non deve essere troppo profondo e deve avere circa 2 cm di differenza tra l’inizio e la fine.

Ovviamente dobbiamo fare questa operazione con la massima attenzione, altrimenti rischiamo di farci male, su tutte le castagne che vogliamo usare, poi possiamo prendere un pentolino e lo riempiamo per la metà con dell’acqua.

Lasciamola bollire e poi inseriamo massimo 5 castagne per volta e lasciamo andare per 2 minuti solamente, quando la pelle inizia a diventare di un’altro colore, ovvero più scura, vuol dire che ha preso tutta l’acqua che serviva.

Quindi togliamole ed inseriamo le altre, fino alla fine delle nostre castagne, poi prepariamoci per tostarle mettendo sul fuoco uno spargi fiamma e la padella forata apposita per le caldarroste.

Prendiamo le castagne e mettiamole con il taglio verso l’alto, mi raccomando sempre poche per volta, il cambiamento di temperatura farà in modo che potete togliere la pelle alle nostra castagne in pochissimo tempo.

Quando saranno ben aperte togliamole dalla padella ed iniziamo a spelarle, ovviamente dobbiamo fare lo stesso procedimento anche con tutte le altre e poi godetevi questo buonissimo frutto di stagione.

E voi conoscevate questo metodo infallibile per spelare le castagne? Continuate a seguirci per passare del tempo con noi e scoprire sempre nuove cose che riguardano la cucina!