Alessandro Borghese: ecco le sue bellissime figlie

Alessandro Borghese è uno dei cuochi più conosciuti della nostra Penisola e con la sua simpatia è riuscito a conquistare proprio tutti, dai grandi ai piccini.

In tv è stato per anni uno dei volti di Real Time dove ha condotto molti programmi culinari ed anche Cortesie Per Gli Ospiti. Ha presentato anche altri programmi, come Fuori Menù, Junior Masterchef Italia, Cuochi di Italia, Cuoco Gentiluomo e tanti altri ancora.

Su Tv 8 invece conduce tutt’ora 4 Ristoranti, dove i ristoratori si sfidano tra di loro ed uno solo vincerà la puntata.

Della sua vita lavorativa si conosce quasi tutto, mentre della sua vita privata Alessandro Borghese preferisce mantenere il riserbo.

La famiglia di Alessandro Borghese

Il noto cuoco è sposato con Wilma Oliviero, con la quale divide la sua vita da molto tempo. Da questa unione sono nate due figlie: la loro primogenita è nata nel 2012 e si chiama Arizona, mentre, qualche anno più tardi, nel 2016, è arrivata anche la loro secondogenita, Alexandra.

Come abbiamo accennato prima Borghese ama molto la sua privacy e per questo evita di pubblicare le foto delle sue figlie sui social.

Ma le due bambine sono le uniche figlie che il cuoco ha avuto. Infatti, è padre anche di Gabriel, un ragazzo che non gli è permesso vedere. Il ragazzo è nato da una vecchia relazione, molto prima del suo incontro con la sua attuale moglie.

In una vecchia intervista, è lo stesso cuoco a dire come stanno le cose con lui “Quando mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale”.

E poi ha anche aggiunto “Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo”.

Alessandro Borghese è il figlio della nota attrice Barbara Bouchet e di un noto imprenditore italiano Luigi Borghese ed è nato nel 19 novembre del 1976. Il cuoco ha un fratello più piccolo di nome Massimiliano.

E a voi piace il cuoco Alessandro Borghese? Siete fan della sua trasmissione 4 Ristoranti?