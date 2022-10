Jennifer Lopez: sta accadendo adesso, che disastro!

Ben Affleck e Jennifer Lopez vicino alla separazione? Secondo RadarOnLine sembrerebbe proprio così. Ma cosa è successo alla coppia di Hollywood?

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano…” subito dopo la notizia del matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez, su molti giornali è comparsa questa frase della celebre canzone Amici Mai di Antonello Venditti.

Infatti, dopo circa vent’anni dalla loro separazione, la coppia si è ritrovata di nuovo ed insieme hanno preso la decisione di sposarsi, prima a Las Vegas poi in Georgia davanti ai loro parenti ed amici.

I due sono apparsi al settimo cielo, ma – la notizia è di pochi giorni fa – dopo appena due mesi dopo il giorno del fatidico ‘si’ i Bennifer sarebbero già in crisi.

Come si legge sul sito di FanPage.it, a riportare la notizia è RadarOnLine che ha ricostruito passo passo quello che sta succedendo. Un insider vicino all’attore avrebbe detto che la cantante sarebbe “troppo orientata sul suo lavoro” ed anzi un “campanello d’allarme” per lui sarebbe stato il fatto che JLo abbia deciso di rimanere in Europa dopo il matrimonio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi a poche settimane dal matrimonio?

Ma non è solo questo quello che avrebbe riportato la coppia d’oro di Hollywood in piena crisi sarebbero anche i vizi di Ben Affleck. Infatti, l’attore non ha mai smesso di fumare e questo sarebbe stato troppo da sopportare per la cantante.

“Jennifer odia il fumo. Non puoi stare al suo fianco se non ti prendi cura del tuo corpo. Lei non beve, non mangia cibo spazzatura e di certo non fuma”, questo è quanto riporta l’insider.

Ma non solo, anche che l’attrice starebbe cercando un modo per non far stancare il marito da questa unione “Sente un’enorme pressione nel dover far funzionare questo matrimonio e sta facendo tutto il possibile per mantenere Ben felice e occupato”.

Ed ancora “Ha persino cercato di convincerlo ad unirsi ai suoi allenamenti ‘punitivi’ e ad andare a più eventi insieme in modo da poterlo tenere d’occhio”.

Le cose non starebbero andando per il verso giusto per una delle coppie più amate di tutta Hollywood, anzi. Dopo circa 18 anni, da quando ad un passo dall’altare decisero di lasciarsi, i due sono tornati insieme, ma sembrerebbe però che questa storia non sia destinata a durare.