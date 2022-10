Risparmiare: qual è il metodo per risparmiare maggiormente?

Consumare meno per non far arrivare bollette salate. Ma qual è il metodo migliore per risparmiare? Te lo mostriamo in questo articolo

Se in molti speravano che, dopo la pandemia, si sarebbe arrivati a vivere tempi migliori, probabilmente si sbagliavano. A causa della guerra in Ucraina e delle continue speculazioni sui mercati del gas, i prezzi dell’energia sono aumentati a dismisura, causando un concreto impoverimento della popolazione, la chiusura di molte aziende e l’arrivo dell’inflazione.

Dunque, negli ultimi giorni cercare di ottimizzare i consumi domestici per evitare brutte sorprese in bolletta è diventato un imperativo. L’unico modo per evitare costi esorbitanti, infatti, è quello di attuare trucchi per non spendere troppa energia. In questo articolo, quindi, vogliamo mostrarti qual è il metodo migliore per risparmiare.

Ecco qual è il metodo migliore per risparmiare in casa

Quando i costi della vita aumentano in maniera vertiginosa è molto importante cercare in tutti i modi di evitare spese troppo espansive e sprechi che potrebbero danneggiare il nostro portafogli. Dunque, in questo caso è molto utile attuare metodi per risparmiare in casa e risolvere il problema. Ecco alcuni trucchi che troverai sicuramente molto utili.

Piano a induzione

Il miglior modo per risparmiare sul gas (che in queste settimane ha raggiunto prezzi folli) è ovviamente quello di non utilizzarlo. Ma come possiamo fare? In cucina la miglior soluzione è quella di investire sui piani a induzione. Questi, infatti, sfruttano energia elettrica per generare calore, sostituendo con efficacia il gas. In questo modo, oltre a non aver bisogno del metano, è possibile ottenere un’efficienza energetica del 90%.

Si tratta, ovviamente di un investimento importante, in quanto una cucina ad induzione ha un costo maggiore di quella a gas, ma in termini di risparmio a lungo termine è certamente molto conveniente;

Microonde

Un altro metodo che ci permette di risparmiare è quello di utilizzare il microonde. Questo dispositivo, infatti, permette di velocizzare i tempi di cottura e, dunque, di risparmiare energia. Grazie all’utilizzo di ricette ad hoc, infatti, potremo registrare costi inferiori sulle bollette;

Pentola a pressione

L’ultimo metodo che ti mostriamo per risparmiare in casa consiste nell’utilizzare la pentola a pressione. Si tratta di uno strumento e un metodo particolarmente vecchio, ma che si dimostra sempre molto efficace. Nello specifico, la cottura dei cibi con la pentola a pressione permette una riduzione dei consumi del 25% rispetto ad una pentola classica.