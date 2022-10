Patrizia Rossetti, parole al veleno contro Signorini? La conduttrice toscana si è sfogata dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata quasi totalmente dedicata alla particolare situazione che ha visto protagonista Marco Bellavia; l’ex-conduttore di Bim bum bam ha dovuto abbandonare il gioco per problemi di salute, tra la quasi totale indifferenza dei suoi coinquilini.

Il comportamento dei “vipponi” davanti alla palese sofferenza di Marco ha indotto la produzione a severe punizioni, invocate anche dal pubblico; per alcune sue affermazioni Ginevra Lamborghini (in lacrime in studio) è stata squalificata, mentre altri quattro concorrenti sono finiti ad un televoto flash che ha visto perdere Giovanni Ciacci. Patrizia Rossetti sembra comunque abbia commentato la sua “punizione”, sfogandosi duramente contro Signorini.

Come sempre, le telecamere hanno colto i discorsi dei “vipponi”, questa volta nello specifico una conversazione fra la Rossetti e Sara Mancuso, che tra l’altro si è scagliata ancora una volta contro Sonia Bruganelli.

La Rossetti è rimasta male del duro rimprovero di Signorini e si è sfogata con Sara: “Adesso perché devo diventare per forza psicologa e se dico una frase sbagliata mi danno della mer**? Si dicono tante frasi sbagliatissime nella vita” pare abbia confessato (come riporta il sito ogmag.net) la conduttrice.

Durante lo sfogo ha anche criticato duramente quanto fatto nella scorsa edizione da Alex Belli e Soleil Sorge, che secondo lei nonostante le critiche ricevute sono poi usciti alla fine “splendidi e tranquilli”.

La Rossetti dunque pare essere rimasta molto turbata dalle critiche, tanto addirittura da pensare di abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà. “Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito“ pare siano state le sue parole.

Il particolare caso di Marco ha sicuramente scosso, in negativo, quest’edizione del reality show e le conseguenze sono destinate a vedersi anche nelle prossime puntate; oltre a Ciacci, già eliminato, è criticatissima dal pubblico sul web anche Gegia.