Ragno Violino_ massima allerta! Quando chiamare il centro antiveleni

Si sono verificati dei casi di cinque morsi in pochi giorni a Roma Sud. Alla base un pericoloso ragno violino. Molto importante imparare a fronteggiare il suo morso e i suoi effetti in caso di attacco.

Fondamentale è imparare a capire come comportarsi in caso di morso del ragno violino. Questo animale ha dimensioni che arrivano a 7-9 millimetri. Molto diffuso in tutta Italia, soprattutto nelle regioni del nord. Si trova dentro casa nelle stagioni più fredde e all’aperto durante i mesi caldi.

Vi sono degli effetti sul corpo in caso di morso da parte di questo ragno violino. Bisogna imparare a riconoscere l’animale e anche il morso che subiamo. Le lesioni sono particolari e quindi è fondamentale saperle individuare. Fattore importante è soprattutto come comportarsi in caso di morso. Entriamo nello specifico per comprendere meglio.

La puntura del #RagnoViolino può creare seri problemi. Come sta accadendo a #Roma, dal Laurentino al Portuense. La minacciosa presenze del ragno violino, infatti, conta casi accertati in quelle zone, ma gli esperti alzano l’allerta https://t.co/8YU2Kx62FR pic.twitter.com/qrF5uywfbJ — Sky tg24 (@SkyTG24) October 4, 2022

Come comportarsi in caso di morso

Quando si subisce il morso del ragno violino, non procura dolore immediatamente, ma dobbiamo prestare attenzione a questi sintomi immediati ossia: arrossamento, bruciore, prurito, formicolio. Il ragno violino ha sei occhi raggruppati in tre coppie. La femmina ha il corpo lungo 8–13 mm, il maschio invece è leggermente più piccolo. Ha una macchia scura a forma di violino spesso presente sull’addome.

Dopo il morso non ci sono sintomi nell’immediato ma in 48-72 ore la zona colpita può andare in necrosi. Bisogna rivolgersi subito a un dottore, guarisce dopo parecchie settimane, lasciando una cicatrice. Durante il morso viene iniettato un veleno, ma il ragno violino può veicolare anche dei batteri.

“Piaghe, pus e sangue, in pochi giorni 5 pazienti”. Torna l’incubo #ragnoviolino a #Roma, dove i farmacisti stanno riferendo di un numero crescente di segnalazioni. I consigli per evitare i rischi e cosa fare in caso di morso https://t.co/fKRWFODQfc — ilGiornale (@ilgiornale) October 4, 2022

Andiamo ad analizzare il tipo di lesione, le caratteristiche e il tempo di evoluzione. Una tabella molto dettagliata è stata elaborata da greenme.it, che riportiamo qui di seguito.

Tipo di lesione da morso di Loxosceles Caratteristiche della lesione Tempo di evoluzione Lesione minima Lesione molto piccola, guarisce spontaneamente Al momento del morso Loxoscelismo eritematoso Rossore, lieve prurito, lieve gonfiore, guarisce spontaneamente Dopo poche ore dal morso Loxoscelismo necrotico Lesione necrotica (area di cute nerastra, da pochi mm a pochi cm di diametro) A distanza di almeno 48 h dal morso Loxoscelismo sistemico Sintomi simil-influenzali, febbricola, dolori articolari A distanza di almeno 48 h dal morso (solo se già presente necrosi)

Molto importante è agire in caso di morso e quindi lavare immediatamente con acqua e sapone. Cercare anche di catturare il ragno e fare una foto. Fondamentale è contattare subito il medico di fiducia. Se si cominciano ad avvertire dei sintomi anche importante bisogna chiamare il Centro Antiveleni al numero seguente : 0266101029. Il ragno violino ha la presenza di 6 occhi invece di 8, come è tipico per tutti gli altri ragni.