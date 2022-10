Uomini e Donne: il suo braccio destro è lei e svela tutto

Il braccio destro di Maria De Filippi rivela la verità su una coppia nata a Uomini e Donne: vediamo insieme tutti i dettagli.

Siamo abituati ad associare il programma di Uomini e Donne all’iconica Maria De Filippi, contrapposizione dovuta data la sua unicità; tuttavia, occorre sottolineare che la donna che si occupa del dietro le quinte e della realizzazione pratica del programma è un’altra: stiamo parlando di Raffaella Mennoia, braccio destro della regina di Mediaset.

La scelta di corteggiatori e tronisti, la sistemazione di cavalieri e dame, così come la burocrazia e l’amministrazione sono nelle mani di Raffaella, ex postina di C’è posta per te che ha fatto carriera proprio tra le braccia di Maria De Filippi. Dato il suo ruolo e la sua conoscenza rispetto alla trasmissione, la Mennoia ha deciso di aprirsi e di rivelare degli aspetti scioccanti celati al pubblico a casa. Vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia senza filtri!

La produzione spesso nasconde aspetti sconcertanti relativi al programma, Raffaella Mennoia però ha deciso di rivelare ciò che realmente succede dietro le quinte. La trasmissione infatti nasce quasi vent’anni fa e nel corso di questi due decenni ha dovuto interfacciarsi con l’evoluzione della società: Uomini e Donne è stato spesso attaccato come programma sessista.

La suddivisione dei troni e la mancanza di persone che possano rappresentare le varie categorie sociali comporta inevitabilmente la diffusione di accuse pesanti riguardo l’integrità del programma. In passato, Maria De Filippi decise di includere per due stagioni il trono gay – mentre l’anno scorso scelse Andrea Nicole, prima tronista transgender – tuttavia le polemiche persistono.

“Ogni tanto qualcuno si alza ed inveisce contro il programma” – ha dichiarato Raffaella Mennoia – “Direi che il programma ha assolto il suo compito, visto che tra due ragazzi è scoppiato l’amore”. In ogni caso, la coppia del suo cuore rimane solo una, protagonista del libro Cupido spostati.

Raffaella Mennoia nutre un debole particolare per Giulia De Lellis e Andrea Damante, ritenendoli tutt’oggi una delle coppie più vere nate nella trasmissione: “Loro si sarebbero riconosciuti ed amati anche senza Uomini e Donne. Perché l’amore si riconosce, sempre” – così ha espresso tutta la sua ammirazione per il legame passato degli ex partecipanti.