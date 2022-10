Antonella Clerici: Maelle è bellissima, ecco a chi somiglia

Non tutti conoscono Maelle, la figlia di Antonella Clerici. Ecco com’è diventata la figlia della conduttrice e a chi somiglia

Tra le conduttrici televisive più amate nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana vi è sicuramente Antonella Clerici. Il volto di Rai 1 ha conquistato negli anni milioni di telespettatori grazie alla sua simpatia e bravura.

In particolare, la Clerici è ricordata per il suo programma più famoso, “La prova del cuoco”, che ha tenuto compagnia gli italiani per molti anni ogni giorno a Mezzogiorno. Ma la bella conduttrice ha condotto anche il Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo, Paolo Bonolis e Amadeus. Insomma, una vera regina della tv. Ma come va la sua vita privata? Non tutti conoscono Maelle, la figlia di Antonella Clerici. Ecco com’è diventata e a chi somiglia.

Ecco Maelle, la figlia di Antonella Clerici

Oggi Antonella Clerici continua ad essere protagonista in tv grazie a programma su Rai 1 “È sempre Mezzogiorno”, che tiene compagnia a moltissimi telespettatori durante l’ora in cui si prepara la tavola.

La bellissima Clerici si è sposata due volte: il suo primo matrimonio lo ha celebrato con Pino Motta. La relazione tra i due è durata solo 3 anni. Antonella ha sposato poi Sergio Cossa, ma terminando la storia poco dopo. Nel 2006 inizia una relazione con Eddie Martens, la quale farà molta notizia. La coppia passa moltissimo tempo insieme e dalla relazione nasce la bellissima figlia di Antonella Clerici: Maelle, molto somigliante alla bella conduttrice e a suo padre Eddie.

La Clerici e Martens stanno insieme per circa 10 anni. Nonostante la loro differenza di età, i due affrontano una relazione molto duratura, fino a quando la Clerici inizia una storia con Vittorio Garrone. I due hanno iniziato una relazione che continua a durare tutt’oggi.

In un’intervista, la Clerici ha parlato della sua bellissima figlia, dichiarandosi molto orgogliosa e contentissima di poterla avere con sé. “Lei si prodiga sempre per gli altri – ha dichiarato nell’intervista rilasciata a “Chi” – a scuola non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”.

A scuola Maelle è sempre allegra e solare, va d’accordo con tutti i professori e compagni. “Ha questo ‘buongiorno’ squillante, inoltre è sempre gentile e mai arrogante”. Essendo sua figlia minorenne, sono pochissime le foto presenti sul web, sua madre è inoltre molto riservata e cerca di proteggere la sua privacy.