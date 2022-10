Sei fortunato? Dipende che cosa scegli, scoprilo con noi!

La tua scelta ti dirà se sei fortunato. Quale biscotto della fortuna preferisci? Ecco il nuovo test per te

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo divertentissimo test con cui potrai scoprire alcune cose molto curiose di te e impegnare il tuo tempo in maniera giocosa.

Al centro di questo simpatico gioco vi sono i famosissimi biscotti della fortuna giapponese. Questi deliziosi dolcetti si sono diffusi molto velocemente nella nostra tradizione. Oggi dovrai sceglierne uno tra quelli proposti: la tua preferenza ti dirà se sei fortunato. Ecco il test.

Scegli un biscotto della fortuna e scopri se sei fortunato

Con questo test potrai avere un consiglio fornito direttamente dal biscotto della fortuna che sceglierai. Sicuramente, almeno una volta, avrai assaggiato uno di questi dolcetti deliziosi costituiti da un biscotto croccante al cui interno vi è una simpaticissima sorpresa. Si tratta di tradizionali dolcetti giapponesi che hanno fatto breccia nella nostra tradizione culinaria.

È stata Yasuko Nakamachi una ricercatrice giapponese, ad aver avuto il merito della scoperta di biscotti molto simi a questi, i tsujiura senbei o anche detti omikuji senbei. Questi deliziosi dolcetti venivano preparati in moltissimi forni e panifici di Kyoto nei primi anni ’90. Sono stati probabilmente questi i primi dolcetti a contenere alcuni messaggi scritti in piccoli fogliettini di carta.

In alcune incisioni, la ricercatrice ha scoperto che i dolcetti venivano utilizzati in Giappone già nel 1878. I cinesi hanno contribuito a diffondere la loro popolarità nel mondo, grazie all’apertura di moltissimi ristoranti tradizionali a partire dagli Stati Uniti. Ma vediamo subito in cosa consiste il gioco.

Si tratta di un test molto interessante (che non ha alcuna valenza scientifica) che occuperà il tuo tempo in maniera molto divertente. Non dovrai fare altro che scegliere uno dei biscotti della fortuna proposti e leggere il risultato. A seconda della tua scelta potrai leggere il risultato.

Biscotto della fortuna 1

Se hai scelto il biscotto della fortuna numero 1 questo messaggio nascosto è per te: “Commette un errore e non correggersi: ecco il vero errore” (Confucio);

Biscotto della fortuna 2

Il biscotto della fortuna numero due, oltre ad essere buonissimo, ti propone questo interessante messaggio: “Una buona azione non comporta ricompensa” (Tao-sheng);

Biscotto della fortuna 3

Hai scelto il biscotto della fortuna 3? Ecco qual è il messaggio al suo interno: “Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene”. (Dale Carnegie).