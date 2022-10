Sopravvissuti anticipazioni: pericolosa ossessione

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Sopravvissuti: vediamo insieme le anticipazioni relative al secondo episodio.

Finalmente il conto alla rovescia è terminato, questa sera andrà in onda l’episodio pilota della nuovissima serie internazionale – Sopravvissuti – prodotta da Rai Fiction, insieme alla televisione tedesca e francese. La trama racconta la storia dell’equipaggio della barca a vela Arianna, scomparsa in seguito ad un violento nubifragio. L’imbarcazione verrà ritrovata un anno dopo insieme ai sopravvissuti: solo sette di loro ancora in vita, cinque membri da ritrovare.

Sopravvissuti è un giallo/thriller suddiviso in 6 episodi, oggi – 4 ottobre 2022 – andrà in onda l’episodio pilota, mentre la seconda puntata andrà in onda il 10 ottobre. Protagonista indiscusso della serie è Lino Guanciale, il quale interpreta Luca Giuliani. Sarà proprio sua l’idea di eseguire una traversata oceanica dal porto di Genova, con l’obiettivo di raccogliere fondi a scopo benefico.

Tale atto di amore e coraggio si trasformerà in una tragedia: degli oscuri segreti si celano dietro lo sguardo confuso dei sopravvissuti, segreti che i telespettatori non vedono l’ora di scoprire. Vediamo insieme le anticipazioni relative al secondo episodio della fiction.

Sopravvissuti, anticipazioni 10 ottobre 2022

La trama si articola come un continuo salto temporale tra passato e presente: l’equipaggio viene ritrovato, ma solo sette di loro sono sopravvissuti all’anno di mistero ed agonia. Luca cerca di tornare alla normalità, dedicandosi alla moglie e alla figlia; Nino continua invece a sentire il peso dell’esperienza traumatica, mentre Lea avrà occasione di rivedere finalmente la sorella Adele. Tra di loro, Anita comincia a nutrire dei sospetti, avvertendo un’oscurità celata nello sguardo dei sopravvissuti.

Il passato mostra già le basi per le tragedie che i membri dell’equipaggio dovranno affrontare. Luca è appena partito e la rotta procede per il meglio, ma il nubifragio cambierà tutto. I ragazzi si vedono costretti a riparare una falla e pertanto nasceranno i primi dissapori.

Dodici esseri umani disperati in mare, senza nessuno che possa salvarli: gli animi si scaldano e la situazione potrebbe degenerare. Questo è ciò che ci aspetta nella puntata in onda il 10 ottobre 2022. Chi dei sopravvissuti crollerà per primo? Cos’è successo ai membri scomparsi? Per scoprilo dovremo attendere la tanto attesa messa in onda!