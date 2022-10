Basta 1 litro di latte per questo dolce speciale

Poi prendiamo un pentolino e mettiamo dentro 3 cucchiai di dolcificante, il latte e preparato per il budino alla vaniglia, mescoliamo con una frusta a mano per evitare che ci siano grumi ed accendiamo il gas fino a quando la nostra crema non si è addensata.

Lasciamola quindi raffreddare a temperatura ambiente e piano piano inseriamo gli albumi che avevamo montato a neve, quindi prendiamo il nostro pan di spagna e tagliamolo a metà.

Sulla prima mettiamo la nostra crema e livelliamo per bene poi copriamo con il restante pan di spagna, mettiamo tutto in frigorifero per almeno 6 ore e poi possiamo coprire con lo zucchero a vero prima di servire.

Ecco che il nostro super dolce è pronto per la colazione o per una bella coccola dopo cena, come avete visto si realizza in pochissimo tempo ed è molto facile. Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette particolari ma buonissime!