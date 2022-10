Alessandro Cecchi Paone: la foto che tutti attendevano, eccola

Immagini inaspettate che ufficializzano definitivamente i rumors su Alessandro Cecchi Paone: eccolo insieme alla sua nuova fiamma.

I canoni della società e le etichette culturali gli impedirono per anni di rivelare la sua vera natura, la sua personale essenza di uomo. Alessandro Cecchi Paone ha spesso parlato della sofferenza scaturita dalla non-accettazione e soprattutto dalla costante necessità di celare al mondo i veri oggetti del suo amore. Per dieci anni, il giornalista e divulgatore scientifico rimase sposato con una bellissima donna spagnola, dopodiché il rapporto finì in seguito alla rivelazione del conduttore: Alessandro Cecchi Paone si dichiara da allora omosessuale.

La società è in continua evoluzione e ciò che anni fa era considerato uno scandalo, oggi viene definito un atto di coraggio e amore. Gli omossessuali non si nascondo più, non hanno ragione di nascondersi; pertanto, lo stesso Cecchi Paone non ha più represso i suoi sentimenti, ma li ha lasciati alla libertà della vita. Oggi, arriva l’immagine che moltissimi attendevano: il divulgatore scientifico si è mostrato in compagnia della sua nuova fiamma. Vediamo insieme i dettagli.

Alessandro Cecchi Paone e Simone, un amore nato suoi social network

Simone, giovane studente 23enne, rimase colpito da un’intervista di Cecchi Paone, in particolare rispetto alle dichiarazioni riguardo l’ex moglie del divulgatore scientifico. Simone si immedesimò nel giornalista, proprio in riferimento al tentativo di rinnegare la propria essenza per assecondare le richieste della società: Simone ebbe una relazione di quattro anni che lo condusse in un vicolo pieno di domande.

Quando decise di scrivere ad Alessandro Cecchi Paone su Instagram usciva proprio dalla sua prima relazione omosessuale; il giornalista ebbe piacere di conversare con il ragazzo e un semplice scambio di opinioni si tramutò in qualcosa di molto più profondo. I due quindi hanno deciso di iniziare a frequentarsi, condividendo apertamente il loro amore. Vennero paparazzati questa estate, quando ancora Simone non aveva fatto coming-out con i suoi genitori e amici.

Riguardo il suo rapporto con il compagno, Simone ha rivelato alla rivista Chi: “Mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. […] Ho aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore”. Simone ha anche ammesso di essere stato attaccato e accusato di avere come unico scopo la notorietà, aspetti che Cecchi Paone non sembra considerare minimamente.