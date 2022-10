Annalisa, dalla giacca scappa il décollété: la sensualità della cantante non si contiene, bellissima nel nuovo scatto.

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più in voga del momento, capace di finire al centro dell’attenzione per le sue doti musicali e anche per la sua eleganza e bellezza; l’ex-allieva di Amici ha conquistato il pubblico ed è più popolare che mai.

Finita l’estate, dominata anche dal suo singolo Tropicana, Annalisa ha lanciato Bellissima in vista dell’arrivo del suo nuovo disco; nel video è bellissima e dalla giacca scappa il décollété, eccola.

Annalisa, dalla giacca scappa il décollété: la sensualità della cantante non si contiene

Bellissima è il preludio al nuovo disco in arrivo a ottobre, una sorta di “rinascita” per la cantante e che vedrà assoluto protagonista un sound retrò anni 80 revival, come si è già visto in parte nel singolo a forte tinte dance e disco.

Nel video di Bellissima, la 37enne di Savona balla e canta come una vera pop star, sfoggiando tra l’altro una bellezza infinita; di recente, sul suo profilo Instagram, ha voluto condividere una foto che la ritrae proprio sul set del video, con tanto di giacca e gonna rosso porpora.

Abbinato ai capelli fiammanti della cantante, l’outfit esalta la sua silhouette da sogno, mentre la giacca è davvero cortissima e pare non riesca a contenere il florido décollété di Annalisa; in primo piano vengono esaltate anche le gambe della cantante, per una visione davvero mozzafiato.

“A occhio e croce stavo cantando DOVE VAAAAI 😜🥰” scrive Annalisa nella didascalia, facendo quasi la cronaca del momento nel brano musicale; si sprecano i like al post, subito preso d’assalto da tutti i fan, così come migliaia sono i complimenti nei commenti.

“Sei meravigliosa come tutte le tue canzoni e la tua musica ❤️❤️❤️” commenta un fan, mentre un’altra ancora scrive: “Madonna mia la bellezza❤️❤️” sintetizzando il pensiero davvero di molti, tutti entusiasti per il prossimo inizio del tour della cantante.